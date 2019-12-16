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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:20 م
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الرئيسية صحة وطب

علماء يحذرون الشباب مرضى الضغط من التوقف عن تناول العلاج

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:00 م
علماء يحذرون الشباب مرضى الضغط من التوقف عن تناول العلاج ضغط الدم
كتب بيتر إبراهيم

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نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن أكثر من 70% من مرضى الضغط الأصغر سناً الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا يتوقفون عن تناول العلاج في غضون بضعة أشهر أو لا يأخذونه كما هو موصوف.
 
وحذر مؤلفو الدراسة من أن وقف العلاج يمكن أن يكون خطيراً ، حتى بالنسبة إلى الشباب نسبياً، حسبما ذكر الموقع الطبى "MedicineNet".
 
وأشار الدكتور "جابرييل تاجيو" أستاذ مساعد بجامعة تيمبل فى فيلاديفيا: "إن ضغط دم المرتفع بعض الشيء لمدة 10 أو 20 عامًا ، يتسبب في الكثير من الأضرار التي تلحق بجهاز الأوعية الدموية".
 
وحوالي 100 مليون من البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، والعدد آخذ في الارتفاع.
 
وفي الدراسة الجديدة، تتبع الباحثون معدل أدوية ضغط الدم الصادرة لأكثر من 370 ألف مريض تقل أعمارهم عن 65، وكان جميع المرضى لديهم تأمين خاص، ووجد الباحثون أن 23.5 ٪ من المرضى توقفوا عن تناول الأدوية في غضون الأشهر التسعة الأولى، والباقيين 40٪ منهم لديهم "التزام منخفض" – 36.5% التزموا بتناول الأدوية، وبشكل عام ، فإن أكثر من نصف المرضى (54٪) إما لم يتناولوا الأدوية أو توقفوا عن استخدامها ، وفقًا للدراسة.
 
جدير بالذكر أن ارتفاع ضغط الدم هو مرض بدون أعراض إلى حد كبير، ولا يشعر بالضرورة بتحسن عندما يتناول الدواء الخافض لضغط الدم، وفي بعض الحالات، يشعرون أنه أسوأ.
 

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