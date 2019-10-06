تعرف على الطريقة المثلى للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

كتبت هند عادل

ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض التى قد تؤدى لمشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية، ويمكن أن يساعد تحقيق والحفاظ على ضغط دم صحى فى منع هذه المشكلات، وارتفاع ضغط الدم يؤثر على حوالى 25٪ من سكان العالم.

كشفت دراسة بحثية أن التمارين الرياضية فعالة بشكل خاص في خفض ضغط الدم، بغض النظر إذا كان التمرين مكثفًا أو متوسطًا، وفقا لما ذكره موقع"medicalnewstoday".

التمرينات تقلل أيضًا من الإجهاد وتساعد على تعزيز فقدان الوزن، بينما يزيد الإجهاد وزيادة الوزن من خطر ارتفاع ضغط الدم والمضاعفات المرتبطة به.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد الشخص على تقليل التوتر، وتتكون قراءات ضغط الدم من رقمين أحدهما يمثل ضغط الدم الانقباضى بينما يمثل الآخر ضغط الدم الانبساطى.

تقيس قراءة ضغط الدم الانقباضي قوة الدم ضد جدران الشرايين، بينما تضغط الغرفتان السفليتان للقلب، فيما تقيس قراءة ضغط الدم الانبساطى نفس قوة الدم بين النبضات، عندما يرتاح القلب، وعندما يسجل الطبيب ضغط الدم يكتب الشكل الانقباضي قبل الرقم الانبساطي.

عادة ما تكون قراءات ضغط الدم العادية أقل من 120 للضغط الانقباضي، وأقل من 80 للضغط الانبساطى، والطريقة المعتادة للكتابة هى تحت 120/80 ملليمتر من الزئبق، أما إذا كانت القراءات فوق 140/90 مم زئبق فتشير إلى أن الشخص يعانى من ارتفاع ضغط الدم.

ويمكن أن يؤدي التقدم في العمر إلى ارتفاع مستويات ضغط الدم، ولتقليل ارتفاع ضغط الدم يمكن للشخص محاولة:

زيادة مستويات النشاط البدني وممارسة الرياضة.

خسارة الوزن.

تغيير النظام الغذائي.

الإقلاع عن التدخين.

تناول أدوية ضغط الدم.

كثير من الناس لديهم وظائف تنطوى على الجلوس لفترات طويلة في أوقات فراغهم، قد يفضل الشخص أيضًا الأنشطة المستقرة مثل مشاهدة التلفزيون أو لعب ألعاب الكمبيوتر. وقد وجدت بعض الدراسات وجود صلة بين نمط الحياة المستقرة وارتفاع ضغط الدم، واحدة من أفضل الطرق لمنع أو حل ارتفاع ضغط الدم هو أن تكون نشطة بدنيا قدر الإمكان.