صور.. مزارعون بالشرقية: إغلاق ترعة أبو السيد أدى لبوار 440 فدان.. والرى ترد

الشرقية - فريق المحافظات

طالب مزارعو قرية أبو السيد التابعة لوحدة أكياد البحرية مركز فاقوس محافظة الشرقية بفتح مياه الري بخليج أبو السيد الذى يتغذى من ترعة كفر الحاج عمر الواقعة عند الكيلو 11.

وأعرب المزارعون عن أملهم في أن يصل صوتهم إلى المسئولين ويتحركوا لإنقاذ مئات الأفدنة التي حل عليها البوار وكبدتهم خسائر فادحة رغم أنها مصدر رزقهم الوحيد .

وقال فتحي إبراهيم عطوة أحد المزارعين بالقرية، إن مياه الري انقطعت تماما عن خليج أبو السيد والذي يتغذى من ترعة الحاج عمر منذ قيام المهندس علي يوسف مدير هندسة ري مركز فاقوس بإغلاق الفتحة التي تغذي الخليج منذ أكثر من ستة أشهر رغم اعتراضنا، لكنه برر قفلها أنها أصابت الطريق الرئيسي المؤدي الى الصالحية القديمة بخلل ليحل البوار على أكثر من 440 فدان يتم ريها عن طريق هذا الخليج.

وأشار إبراهيم السيد عطيه ، إلى أنه يمتلك فدان ارض زراعية يتم ريها عن طريق خليج أبو السيد ومنذ انقطاع الحياة حاولت استخدم مياه البئر الارتوازى، إلا أن المياه خرجت مالحة وغير صالحة لري الأرض فتركت الأرض دون زراعة لعدم وجود مياه لريها.

وأشارحسن محمد سالم أحد المزارعين ، إلى أنه بعد أن أنفق على أرضه أكثر من 10 آلاف جنيه وتجهيزها للزراعة وتفاجئ بقطع مياه الري ولم يستطيع انقاذ الأرز من البوار لعدم استطاعته إخراج مياه تصلح لرية من تحت الارض .

وقال أحمد محمد سالم ، أن إغلاق المياه عن خليج أبو السيد جاء بمثابة الخراب علينا كمزارعين وتسببت فى بوار أراضينا وقطع أرزاقنا وكل هذا بمباركة المسئول عن الرى.

وأضاف أحمد محمد محمد وأحمد محمد سالم أننا تقدمنا بعدد من الشكاوى والاستغاثات لجميع المسئولين بداية من مدير الرى بمركز فاقوس ورئيس المركز مرورا بالمحافظة ووكيل وزارة ري الشرقية .

من جانبه قال المهندس وليد غانم مدير إدارة الري بفاقوس ، أن خليج ابو السيد ملكية خاصه وليس للرى ولاية عليه ومنذ فترة انكسرت ماسورة على بعد 6 أمتار من الفم وكانت وسط طريق الإسماعيلية- فاقوس وأدت إلى حدوث حفرة كبيرة أعاقت الطريق.

وتم تشكيل لجنة من المحافظة ورئاسة مركز ومدينة فاقوس والطرق والرى وتم اتخاذ قرار رفع الماسورة وفتح الطريق.

وأضاف قائلا: كان من الواجب أن يقوم الأهالى المنتفعون بشراء ماسورة بدلا من التى تم رفعها وتركيبها لكنهم لم يفعلوا، وأضاف غانم لـ " اليوم السابع " ، أن الرى سيقوم بمساعدة الأهالى حال احضارهم الماسورة وتركيبها وسنفتح مياه الرى لهم .



بجوار الأرض الزراعية لعدم ريها



ساحات زيارة تعانى البوار



محرر اليوم السابع مع المزارعين