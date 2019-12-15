صور.. أهالى منشاة أبو عمر يناشدون محافظ الشرقية رصف طريق بحر البقر

الشرقية – إيمان مهنى

ناشد أهالي مدينة منشأة أبو عمر بالشرقية، المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برصف طريق "بحر البقر - شادر عزام" ، بطول 11 كيلو والذي يربط الشرقية بثلاث محافظات .

وأكد الأهالى فى شكواهم لـ"اليوم السابع" ، أن الطريق يربط بين ثلاث محافظات هما الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد ، منهم 11 كيلو فى حدود منشاة أبوعمر من ناحية بحر البقر حتي شادر عزام، وهو طريق ترابي، ويتحول إلى برك طينية عند هطول الأمطار و يتسبب فى حوادث و إنعازل الطريق يخدم نحو أكثر من 10 آلاف نسمه من سكان المنطقة خلاف المارين به قاصدين المحافظات.

و أشاروا فى شكواهم إلى أن الطريق من ناحية محافظتى الإسماعيلية و بورسعيد تم رصفه وتوسعته، إلا أن المحليات فى المحافظة أهملت فى الاهتمام فى الجزء المتبقى فى حدودها .

من جانبه أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه كلف رئيس مدينة منشاة أبو عمر، برفع تقرير عن الطريق و معاينته علي الطبيعة ، للرد على شكوى الأهالى و اتخاذ ما يلزم من إجراءات.