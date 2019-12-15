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صور.. أهالى منشاة أبو عمر يناشدون محافظ الشرقية رصف طريق بحر البقر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:00 ص
صور.. أهالى منشاة أبو عمر يناشدون محافظ الشرقية رصف طريق بحر البقر
الشرقية – إيمان مهنى

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ناشد أهالي مدينة منشأة أبو عمر بالشرقية، المحافظ الدكتور ممدوح غراب، برصف طريق  "بحر البقر - شادر عزام" ،  بطول 11 كيلو والذي يربط الشرقية بثلاث محافظات .

وأكد الأهالى فى شكواهم لـ"اليوم السابع" ، أن الطريق يربط بين ثلاث محافظات هما الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد ، منهم 11 كيلو  فى حدود منشاة أبوعمر من ناحية بحر البقر حتي شادر عزام، وهو طريق ترابي، ويتحول إلى برك طينية عند هطول الأمطار و يتسبب فى حوادث و إنعازل الطريق يخدم نحو أكثر من 10 آلاف نسمه من سكان المنطقة خلاف  المارين به قاصدين المحافظات.

و أشاروا فى شكواهم إلى أن الطريق من ناحية محافظتى الإسماعيلية و بورسعيد تم رصفه وتوسعته، إلا أن المحليات  فى المحافظة أهملت فى الاهتمام فى الجزء المتبقى فى حدودها .

من جانبه أفاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أنه كلف رئيس مدينة منشاة أبو عمر، برفع تقرير عن الطريق و معاينته علي الطبيعة ، للرد على شكوى الأهالى و اتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (1)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (2)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (3)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (4)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (5)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (6)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (7)
 

 

أهالي منشاة أبوعمر يناشدون محافظ الشرقية برصف طريق بحر البقر (8)

الشرقية

اخبار الشرقية

منشاة ابوعمر

رصف طريق

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