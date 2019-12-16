صور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المواقع الخدمية بسيدى سالم

كفر الشيخ - محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عددا من المواقع الخدمية بمركز سيدى سالم، فتفقد مستشفى سيدى سالم المركزى، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستمع الى المواطنين حول مستوى الرعاية الصحية بالمستشفى، حيث تفقد قسم الاستقبال، وغرفة مصل الكلب، وقسم العظام، والصيدلية الكبرى، والعيادات الخارجية، وصيدلية نفقة الدولة، وعيادة الرمد، وتعرف على احتياجات ومطالب تطوير الخدمات الصحية بالمستشفى.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن أولويات تقديم الخدمات الطبية هو حسن التعامل مع المرضى من الأطباء والممرضات وتوفير الأدوية مع التشديد على أعمال النظافة، وتأكيد تقديم الدعم الكامل لمنظومة الصحة لتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وقرر محافظ كفر الشيخ، تكريم كل من: الدكتور أسامة رجب عبد العزيز، طبيب أطفال بمستشفى سيدى سالم المركزى، وصفاء محروس غازى البرى، ممرضة بوحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، على جهودهما المبذولة وتميزهما فى أداء عملهما، على أن يتم تكريمهما فى لقاء المواطنين المقبل بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الوحدة الصحية بقرية تيدا بمركز سيدى سالم، للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتابع جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "100 مليون صحة لدعم صحة المرأة" للكشف المبكر عن أمراض الثدى والأمراض غير السارية للسيدات بالمجان.

وشدد محافظ كفر الشيخ على تكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية، وحسن معاملة المرضى، مؤكًدا أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.

وقرر محافظ كفر الشيخ تكريم الدكتورة صيدلانية أسماء سمير عبد النبى، بالوحدة الصحية بتيدا على جهودها المبذولة وتميزها فى أداء عملها، على أن يتم تكريمها فى لقاء المواطنين المقبل بديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفر الشيخ الموقف الجديد بمدينة سيدى سالم، والسوق العمومى بمدينة سيدى سالم، مكلفا وكيل وزارة الرى، برفع جميع نواتج التطهير على الطريق الرئيسى لمدينة سيدى سالم، فضلا عن التكليف بصيانة أعمدة الكهرباء، كما تفقد محافظ كفر الشيخ، قرية المشارقة، مكلفا برفع الإشغالات ورفع مستوى النظافة، بمركز سيدى سالم.

وكلف محافظ كفر الشيخ، بوضع استيكرات بالبيانات على معدات الوحدات المحلية والحملة الميكانيكية، قائلا: "المعدات هى أدوات رئيس المدينة"، مكلفا بالتنسيق الكامل بين المراكز والمدن فى الأزمات والمعدات، مؤكدا رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانياً.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسى بسيدى سالم، للاطمئنان على مستوى الطلاب والخدمات التعليمية، وتفقد فصول المدرسة، ومعمل العلوم والحاسب الآلى، ومكتبة المدرسة، وتحاور مع الطلاب، ورياض الأطفال وناقش الطلاب فى الدروس التى تلقوها، واطلع على دفاتر التحضير، وناقش الطلاب فى الدروس التى تلقوها، مكلفًا بمتابعة سير العملية التعليمية.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وحرصه على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة فى المدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل الوطن، موجهًا بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة، موجها بمتابعة سير العملية التعليمية، وتفعيل الأنشطة الرياضية بجميع المدارس، واتخاذ اللازم نحو تجهيز الملاعب بكل أنواعها ومستلزماتها.

وقرر محافظ كفر الشيخ تكريم كل من: شتا السعيد شتا مصطفى، مدير مجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسى بسيدى سالم، بسيمة عبد السلام عبد الجيد، معلم خبير علوم، لمياء على هاشم، معلم أول لغة إنجليزية، نهال مندور عبد الفتاح، معلم رياضيات، بمجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسى بسيدى سالم، لانضابطهم وحسن أداء عملهم وجهودهم فى رفع المستوى التعليمى بالمدرسة، على أن يتم تكريمهم فى لقاء المواطنين المقبل بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية.