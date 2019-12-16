بالأسماء ..تعرف على حركة نواب مركز ومدينة كفر الشيخ ورؤساء قراها

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم 20900 لسنة 2019م بتكليف الآتى أسماؤهم لشغل وظيفة نائب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وهم " منصور عبدالونيس عبدالجواد " نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى " أريمون ، كفر المنشى ، محلة القصب ، الحمراء ، صندلا " ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

و أحمد عبدالخالق الجوهرى نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى " مسير ، متبول ، الحمراوى ، إسحاقة " ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

ومحمد صلاح عبدالجليل نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى " الشمارقة ، الخادميه ، دقميره ، المرابعين " ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر، و " محمد رضا محمد سليمان " نائباً لرئيس المركز والمدينة لشئون قرى " المنشة الشرقية ، الحلافى ، دقلت ، محلة موسى " ومتابعة أعمال النظافة والتجميل والإشغالات والإزالات بالقرى سالفة الذكر.

وشمل القرار إنهاء تكليف " ناهد كمال إبراهيم محمد " من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة وتكليفها بالعمل مسئول ملف العشوائيات والمشروعات بمدينة كفرالشيخ، بالإضافة إلى إنهاء تكليف " منال أحمد محمد العيسوى " من العمل بوظيفة نائب رئيس المركز والمدينة وتكليفها بالعمل مسئول الخدمات والمرافق بمدينة كفرالشيخ، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن نظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 43لسنة 1979م بشأن نظام الإدارة المحلية وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار المحافظة رقم 8577 بتاريخ 20مايو 2019م، وعلى مذكرة العرض المقدمة من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ بشأن تكليف نواب لرئيس المركز والمدينة، وعلى ما يقتضيه الصالح العام.

وقال محافظ كفرالشيخ، انه تم اعتماد حركة نواب رئيس المركز والمدينة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ طبقاً لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، وكانت الكفاءة والتفانى فى العمل أهم معايير الاختيار طبقاً للقانون وللصالح العام، إذ تهدف إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ القرار رقم 20901 لسنة 2019م، لحركة رؤساء قرى مركز ومدينة كفرالشيخ، والذى تضمن تكليف " أحمد عبدالبارى بدر، للعمل رئيساً لقرية مسير، جمال عبد الفتاح على السبع، للعمل رئيساً لقرية المرابعين، محمد ناجى سعد على خفاجي، للعمل رئيساً لقرية الحمراء، رضا فتحى بدراوى ابراهيم، للعمل رئيساً لقرية الحمراوي، عبد العزيز جمعه عبد العزيز، للعمل رئيساً لقرية اسحاقه، ايمن ابراهيم يوسف محمد، للعمل رئيساً لقرية الخادمية، علا طاهر محمود لبن، للعمل رئيساً لقرية كفر المنشي، حامد محمد السيد ترك، للعمل رئيساً لقرية متبول، ياسر محى الدين عقبي، للعمل رئيساً لقرية الشمارقة، بهاء عبد الجواد السيد علي، للعمل رئيساً لقرية المنشة الشرقية، ابراهيم عبد الحميد على بسيوني، للعمل رئيساً لقرية محلة موسي، عبد الفتاح عطيه اسماعيل أحمد، للعمل رئيساً لقرية دقلت، محمد سعيد حامد عبد اللطيف، للعمل رئيساً لقرية أريمون، حازم محمد عبد العزيز سعد، للعمل رئيساً لقرية دقميره.

حماده على عبد المجيد الرويني، للعمل رئيساً لقرية الحلافي، الصاوى فكيه الصاوي، للعمل رئيساً لقرية صندلا، أحمد منصور محمد خليفه، للعمل رئيساً لقرية محلة القصب"، وانهاء تكليف سكرتير الوحدة المحلية لقرية مسير، وعودته الى عمله بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتكليف "حماده عبد المولى قاسم" للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لقرية مسير بصفة مؤقته، مع تكليف نائب رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ للقرى لتسيير أعمال الوحدة المحلية بقرية مسير بجانب عمله.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ القرار رقم 20898سنة 2019م، بتشكيل لجنة للإشراف على وحدات التدخل السريع لتنفيذ الازالات على مستوى المحافظة، ومتابعة عملية الازالات الفورية أول بأول، وتذليل العقبات التى تواجه وحدات التدخل السريع، برئاسة اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة كفرالشيخ، وعضوية كلاً من، "السكرتير العام المساعد، المستشار العسكرى لمحافظة كفرالشيخ، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، قيادة أمنية يرشحها اللواء مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، مدير الشئون المالية بالمحافظة، مدير إدارة التعاون بالمحافظة، مدير جهاز حماية أملاك الدولة، مراقب عام التنمية والتعاونيات بالمحافظة، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، مدير عام إدارة حماية الأراضى بمديرية الزراعة، مهندس مختص بإدارة التعاون بالمحافظة" ، وتشكيل وحدة للتدخل السريع بكل وحدة محلية للمركز والمدينة بدائرة المحافظة برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة.

وعضوية كلاً من، "مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو من يمثله، ضابط شرطه من المركز أو القسم برتبه مناسبه يرشحه اللواء مساعد وزير الداخلية _ مدير الامن، رئيس قسم حماية الأراضى بالمركز، رئيس قسم الإزالات بالمركز والمدينة، مسئول جهاز أملاك الدولة للمركز والمدينة، المهندس المسئول عن منطقه تنفيذ الازالات بالمركز والمدينة أو القرية، على أن تختص هذه الوحدة بتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لكافه التعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة بكافه أشكالها قبل استقرارها مدعومة من القوات المسلحة فى حاله الضرورة".

وأكد محافظ كفرالشيخ، على التصدى بكل حزم للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ومصادرة المعدات والخامات المستخدمة فى مخالفات البناء، وتنفيذ الإزالات الفورية للتعديات الزراعية من المهد مع اتخاذ كافة الإجراءات حيال المخالفين.