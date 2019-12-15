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محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ومدينة طوخ.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:59 م
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ومدينة طوخ.. صور محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها
القليوبية- إبراهيم سالم

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها يمركز ومدينة طوخ، حيث استهل الجولة بتفقد استكمال ورفع كفاءة محطة مياه طوخ القائمة بقرية العبادلة، حيث كانت تنتج 800 لتر/ ثانية لتصبح 1600 لتر/ثانية بعد انتهاء أعمال المرحلة الثانية الجارى العمل بها حاليا، بتكلفة قدرها 98 مليون تقريبا، والتى تم الانتهاء من 97% مدنى و50% ميكانيكا بإجمالى تنفيذ 70% للمشروع بأكمله ومن المقرر بدأ العمل التجريبى لها بتاريخ 28/2/2020، وسيتم ضخ المياه بتاريخ 31/3/2020.

ثم توجه الهجان، لتفقد أعمال مستشفى طوخ المركزى بتكلفة تصل 308.46 مليون جنيه على مساحة 3500 متر مربع، حيث تم البدء بتاريخ 3/4/2019 ومدة التنفيذ 18 شهر، ومن المنتظر تسليمها فى 10/2020 والتى تخدم مركز طوخ ودائرة قها والطريق الزراعى، وتحتوى المستشفى على50 سرير داخلي, و14 سرير عناية مركزةو21 سرير غسيل كلوى و2 جراحة عامة و16 حضانة و40 سرير نساء وولادة وأطفال و2 غرفة أشعة

كما توجه لتفقد المحطة الوسيطة بطوخ والتى تبلغ تكلفتها 10 مليون بسعة 4 رامب سعة 8 أمتار للرامب الواحد، ووجه المحافظ بسرعة نقل القمامة المتراكمة التى تزن 10 آلاف طن تقريبا خلف المحطة الوسيطة إلى مدفن أبو زعبل.

ثم توجه إلى قرية عرب الغديرى لمتابعة تركيب بلاط الإنترلوك 8 سم ارتفاع وقد تم الانتهاء من تركيب البلاط بـ14 شارع بتكلفة 550 ألف جنيه.

كما توجه لتفقد مصنع وظيفتك جنب بيتك بمشتهر حيث يعد هذا المشروع تجربة رائدة وناجحة فتحت آفاقا واسعة لتشغيل الشباب.

وأخيرا قام بتفقد محطة صرف صحى كفر الحدادين بتكلفة 12 مليون و300 ألف جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 98% وباقى التشغيل على الكهرباء.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء محمود يحى مدير المتابعة الميدانية، والدكتورة نشوى يحيى مدير متابعة الجهات الحكومية لمنظومة الشكاوى التابعة لمجلس الوزراء، ومحمد فوزى مدير المكتب الفنى للمحافظة، ومحمد خيرى رئيس مجلس مدينة طوخ، والمهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وأعضاء مجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومى، ورشاد شكري.

ومن جانب آخر، أعلنت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالقليوبية، زرع عامود كهرباء جديد بديلا للعامود المتهالك الذى سقط اليوم، بقرية جمجرة الجديدة التابعة لمركز ومدينة بنها، نتيجة تعرضه للأمطار التى شهدتها المحافظة صباح اليوم، وذلك فى استجابة سريعة منها لم نشره اليوم عن سقوط عامود على سور منزل بالقرية.

 وأوضحت فى تصريحات صحفية، أنه سيتم نقل الأسلاك على العامود الجديد بعد جفاف مواد الصب حتى يتحمل أوزان وشد الأسلاك، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على أعمدة القرية والتأكد من صلاحيتها، وذلك فى إطار خطة وزارة الكهرباء لمنع وقوع الكارثة واستباقها والعمل على تقديم اسرع الحلول.

 وكان قد تسبب الطقس السيئ بالقليوبية والأمطار فى سقوط عامود متهالك على سور منزل مجاور بقرية جمجرة الجديدة مركز بنها ووقوع أسلاك الكهرباء على الأرض مما تسبب فى انقطاع الكهرباء بالمنطقة دون خسائر مادية فى المنزل والسور أو بشرية.

 فيما طالب الأهالى بالمنطقة بسرعة رفع العامود وإصلاحه حرصا على حياة المواطنين، مشيرين أن نسبة كبيرة من أعمدة الانارة بشوارع القرية تعانى تآكل قواعدها وانهم قدموا العديد من البلاغات لغرفة العمليات التابعة لمجلس المدينة والمحافظة، لتدارك الكارثة قبل وقوعها.

 قال الاهالى، إن تلك المشكلة فى منتهى الخطورة، حيث إنه بمجرد الاحتكاك البسيط بأى سيارة بالطريق، أو ارتفاع منسوب مياه الامطار ينهار العمود الكهربائى بأسلاكه على رؤوس المارة، مشيرين إلى ازدياد حجم الخطورة التى تمثل كارثة حقيقية خاصة مع قدوم فصل الشتاء، ولاسيّما أن تلك الفترة من العام هى أكثر الفترات عرضة لهبوب الرياح وتساقط الأمطار الغزيرة مما يهدد بخسائر فى الأرواح والممتلكات بسبب أعمدة الكهرباء.

 

 

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (1)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (2)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (3)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (4)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (5)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (6)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (7)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (8)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (10)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (11)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (12)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (13)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها (14)
محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات الجاري تنفيذها 

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