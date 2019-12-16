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صور.. مأساة الطفل يوسف يحتاج زراعة رئة ليعود للحياة بالمنصورة.. فمن ينقذه؟

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 01:13 م
صور.. مأساة الطفل يوسف يحتاج زراعة رئة ليعود للحياة بالمنصورة.. فمن ينقذه؟
كتبت – إيمان مهنى

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تحولت حياة طفل من البهجة و السعادة إلى الألم، يرقد على أسرة المستشفيات للعلاج دون فائدة، فالأمل الوحيد فى عودته للحياة متعلق بسفره للخارج لإجراء عملية زراعة رئة .

يوسف أحمد 10 سنوات ابن مدينة طلخا بالمنصورة، قبل 6 أشهر كانت حياته وأسرته مليئة بالسعادة والحيوية، الجميع يحسده على تفوقه الدراسى وجمال الوجه والخلق، لتشاء الأقدار أن تنقلب حياة الأسرة الصغيرة رأسا على عقب، فى إبريل الماضى بعد سقوطه فجأة مغشيا عليه وظهور زرقة بالأطراف شخصت فى البداية أنها ضعف فى عضلة القلب .

وأوضحت والدته شيماء سعد السيد: "دخلت فى دوامة، فبعد علاج لشهرين وحجز بالمستشفى دون تقدم، أجريت أشعة رنين على الصدر أظهرت أنه يعانى أيضا من تليف بالرئتين، مضيفة لـ"اليوم السابع" أنه يعيش على جهاز الأكسجين، وأنه حجز بالمستشفى للعلاج عدة مرات وأخذ جرعات علاجية لتقوية المناعة، إلا أن التشخيص الأخير، أكد أنه لا يوجد علاج لحالته إلا بإجراء عملية زراعة للرئتين فى الخارج.

وتابعت الأم المكلومة، "تواصلت مع مستشفى فى الهند مشهود لها بالكفاءة فى مثل هذه العمليات، والذين ردوا عليا أن الأمل كبير فى العملية، لكن تكلفتها تتجاوز 2 مليون جنيه وهو ما فوق إمكانيات أسرة متوسطة مثلنا، وسبق وأن أرسلت استغاثات لوزارة الصحة، للعلاج على نفقة الدولة والتى ردت أن إمكانياتها لا تسمح بتوفير هذا المبلغ" .

وناشدت الأم، أهل الخير والمسئولين لمساعدتها وتوفير علاج لابنها يوسف فى الهند لإنقاذ حياته.

للتواصل مع الحالة 01013346465

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المنصورة

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