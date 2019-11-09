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صور.. عم "نبيل" مصاب بجلطة فى القلب ويناشد أهل الخير لتوفير العلاج

السبت، 09 نوفمبر 2019 11:39 ص
صور.. عم "نبيل" مصاب بجلطة فى القلب ويناشد أهل الخير لتوفير العلاج
كتب الأمير نصرى

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عم نبيل رجل بسيط أصيب بعدة أمراض منها مرتان بجلطة فى المخ وثالثة بجلطة فى القلب، وصرف كل ما يملك على علاجه ولكن لم يكتمل وناشد ابنه البار به أهل الخير مساعدته فى علاج والده المريض.

كريم نبيل عبدالرحمن المهدى 33 سنة سائق، يقيم فى الحى العاشر مع والده المريض، حيث يقول لـ"اليوم السابع": أعول أسرتي وأبى المريض الذى أصيب بجلطة فى المخ وظل فى البيت يتلقى العلاج فترة طويلة إلى أن شفاه الله من الجلطة".

وتابع الابن، لـ"اليوم السابع": قبل مرض والدى كنت أعمل معه فى قهوة كانت مصدر رزقنا، ولكن حصل بها حريق، فمرض والدى وأصيب بجلطة فى المخ ولم أستطع فعل شىء له، وتركنا المنطقة التى كنا نقيم بها "المقطم مساكن الزلزال" وبعنا الشقة وذهبنا للعيش فى الحي العاشر إيجار جديد وعالجت والدى بثمن الشقة، وفتحت قهوة أخرى لأعمل بها، وبعد عدة سنوات زوجت شقيقتى الصغيرى، وبعد زواجها بيومين  وقع حريق آخر فى القهوة الثانية، ومرض والدى مرة أخرى وأصيب بجلطة فى القلب، وقام بتركيب  4 دعامات، وأجرينا قسطرة على القلب، وحاليا يأخذ أدوية للمخ والقلب والضغط.

وأكمل، أنا أعمل سائقا علي سيارة، ولا أستطيع عمل شىء لنفسى ولا تغطية مصاريف والدى، وأناشد أهل الخير علاجه وتوفير مصاريفه والأدوية المطلوبة هى الخاصة باضطرابات الدورة الدموية والدماغية والطرفية، ولتقليل الدهون فى الدم، وعلاج الضغط، ولسيولة الدم، ولتنميل الأطراف، وعلاج للذاكرة، وعلاج القلب، والمعدة.

للتواصل ت 01141175128

 

أدوية
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اشعة

 

الأب المريض
الأب المريض

 

تحاليل للمريض
تحاليل للمريض

 

تحاليل
تحاليل

 

تحقيق شخصية
تحقيق شخصية

 

تقرير
تقرير

 

علاج
علاج

 

فحص
فحص

 

كشف
كشف

 

 


جلطه فى القلب

جلطه فى المخ

تركيب دعامه فى القلب

المقطم

مساكن الزلزال

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