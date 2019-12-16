صور.. غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ بالتعاون مع مجلس مدينة كفر الشيخ، من غلق مركزين للدروس الخصوصية وتشميعهم بالشمع الأحمر، وتأتي الحملة ضمن الحملات التي تشنها مديرية التربية والتعليم، بناء على تعليمات المحافظ اللواء جمال نور الدين .

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم ،واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،والدكتور سلامة الويشي، المدير العام للتعليم الكامل، وسعد كامل، مدير إدارة الشئون القانونية بالمديرية ، وبحضور قوة أمنية للتأمين بقيادة اللواء جمال سيمون نائب مدير أمن كفر الشيخ .



غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية



غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية



غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية



غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية



غلق وتشميع مركزين للدروس الخصوصية