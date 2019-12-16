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صور.. طفل يعانى من تآكل فى الجلد يناشد محافظ سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:00 ص
صور.. طفل يعانى من تآكل فى الجلد يناشد محافظ سوهاج بعلاجه على نفقة الدولة طفل يعانى من تآكل فى الجلد
سوهاج – عمرو خلف

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فى قرية المحامدة البحرية بمحافظة سوهاج ،وفى إحدى المنازل  تقابل للوهلة الأولى نظرات طفلين شقيقين يراودهما الأمل فى الشفاء بعد إصابة الأول 5 سنوات بتآكل فى الجلد، وضمور فى الأعصاب ، ولا يتحرك فيما تعانى شقيقته، ذات الـ 7 سنوات من سرطان الدم ،ويتم علاجها بعد إجراء عملية زرع نخاع لها، وتحتاج لمعاش وعلاجها.

طفل يعانى من تآكل فى الجلد (1)

الطفلان الشقيقان واجها المرض بكل قوة رغم ضعفهما ،وهما فى سن صغيرة يعيشان مع أسرتيهما ويراودهما أمل الشفاء، بعدما ذاقا مرارة العذاب فالطفل محمد 5 سنوات، يعانى من ضمور الأعصاب بالساقين وتآكل فى الجلد، ولا يملك جهاز أو كرسى  ولا يحصل على معاش، رغم اعاقته ، فيما تعانى شقيقته نورهان 7 سنوات من سرطان الدم ،وتتناول جرعات الكيماوى وتم زراعة نخاع لها ،بينما يعانى الأب من الديون المتراكمة عليه ،حتى وصلت 25 ألف جنيه ،بعدما أنفق كل ما يملك على علاج نجليه مناشدا اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بالتدخل لعلاجهما والاستجابة لطلباتهما.

طفل يعانى من تآكل فى الجلد (2)

انتقل "اليوم السابع"  الى قرية المحامدة البحرية ،والتقى أسرة الطفلين، حيث قال والدهما باسم إبراهيم احمد 43 سنة عامل انه أنفق كل ما يملك على علاجهما واضطر إلى اقتراض النقود  لإنقاذ نجليه من الموت ،حيث يعانى محمد من ضمور الأعصاب وتآكل فى الساقين حتى القدم، ويحتاج لجهاز تعويضى، بالإضافة إلى كرسى متحرك ، أما نورهان فتعانى من سرطان الدم ،وتم زراعة نخاع لها عن طريق شقيقها محمد بان تم أخذ قطعة من جسده ولا تحصل على معاش.

طفل يعانى من تآكل فى الجلد (4)

 

ويضيف الأب والحزن يكسو وجهه أنه عانى كثيرا على مدار سنوات طويلة أنفق خلالها الكثير من النقود ،حتى أصبح لا يملك شيئا واضطر إلى اقتراض النقود لاستكمال علاج نجليه وصلت 25 ألف جنيه ،كما حصل على قرض 35 ألف جنيه فهو يحتاج الى المساعدة المالية لعلاج أبنائه مناشدا محافظ سوهاج اللواء طارق الفقى  ومسئولى التضامن الاجتماعى بصرف معاش لنجليه ،بالإضافة لتركيب جهاز لنجله محمد وعلاجه وكذلك علاج نجلته نورهان ومساعدته ماديا وسداد ديونه عن طريق الجمعيات الخيرية وأصحاب الخير.

للتواصل ت رقم 01141530407

 
طفل يعانى من تآكل فى الجلد (5)
 
طفل يعانى من تآكل فى الجلد (6)
 
طفل يعانى من تآكل فى الجلد (7)
 
طفل يعانى من تآكل فى الجلد (8)
 

سوهاج

المحامدة البحرية

التضامن الاجتماعى

السرطان

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