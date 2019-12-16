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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:05 م
خالد صلاح
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صور.. ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك داخل 3 مصانع بالقناطر الخيرية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:03 م
صور.. ضبط 6 أطنان مخلل غير صالحة للاستهلاك داخل 3 مصانع بالقناطر الخيرية مخللات غير صالحة للاستهلاك
القليوبية فريق المحافظات

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شنت مديرية الصحة بالقليوبية بإشراف الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بتكثيف الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع التموينية ومصانع إنتاج الأغذية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات، للحفاظ على صحة المواطنين، وردع المخالفين بناء علي توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية .

وأصدرت الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير عام إدارة الطب الوقائي بالقليوبية تعليماتها بتنسيق عمل لجان مراقبة الأغذية بالقليوبية للمرور على كافة أرجاء المحافظة حيث قام فريق مراقبة الأغذية بالمديرية ومنهم سامى رجب ومحمد صبحي ومحمد عبدالمعطي  بالتعاون مع فريق المراقبة بالإدارة الصحية بالقناطر الخيرية تحت إشراف الدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة بالمرور على 3  مصانع للمخللات .

وأسفرت الحملة عن ضبط 6 طن من الأصناف التالية: مخلل زيتون أسود وأخضر ومخلل ليمون و مخلل فلفل ومخلل جزر و مخلل لفت  وجميع الأصناف المذكورة بها تغير بالخواص الطبيعية ولا يوجد بيانات مدونة على العبوات.

كما تبين عدم وجود ترخيص لعدد 2 من المصانع التي تم المرور عليها أحدها من مصانع بير السلم ويعمل في مكان داهم على الصحة العامة .

تم تحرير محاضر بالمخالفات الموجودة من عدم وجود تراخيص للعمل وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بقطاع الأغذية ونقص الاشتراطات الصحية لأماكن تداول المنتجات الغذائية تم عرض المضبوطات على النيابة العامة للنظر والتصرف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

 

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الصحة

القليوبية

اخبار محافظة القليوبية

اغذية فاسدة

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