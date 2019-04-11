"صحة القليوبية" تضبط 3000 زجاجة مشروب صناعى فى القناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة بمدن القليوبية لمراقبة الأسواق قبل أعياد الربيع، وذلك في إطار الحفاظ علي صحة المواطنين، حيث تم ضبط مصنع غير مرخص وغير مستوفي الاشتراطات الصحية بالقناطر الخيرية.

وضبطت، الحملة 2958 زجاجة مشروب صناعي مغشوش لفاكهة المانجو، مضاف إليه ألوان صناعية غير مصرح بها وكتابه كلمة عصير طبيعي مخالفا الحقيقة، وكانت اللجنة بتوجيهات الدكتورة ألفت عبد الرؤوف مدير الطب الوقائي، وبرئسة سامي رجب مدير عام الأغذية، ضمت اللجنة السيد متولي مراقب الأغذية بالقليوبية، ومحمد عبدالمعطي مراقب الأغذية بالقليوبية، وأسامة حمدي رئيس مكتب الأغذيك، ومفتشي الأغذية بصحه القليوبية ييشوي نسيم، وإبراهيم فكري ، ورضا عبدالمنعم، ومحمد سعيد، وإبراهيم الجمل.

وأكد سامي رجب، أن القطاع يكثف حملاته عاي المدن والمراكز بالمحافظة وذلك قبل انطلاق احتفالات عيد الربيع وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وعدم تركهم فريسة لمريدي الثروة والتربح علي حساب صحة المواطن.