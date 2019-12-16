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صور.. رئيس "أزهر الأقصر" يكرم الفائزين بالمركز الثانى فى مهرجان اختراق الضاحية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:13 م
صور.. رئيس "أزهر الأقصر" يكرم الفائزين بالمركز الثانى فى مهرجان اختراق الضاحية جانب من تكريم الفريق الفائز بالمركز الثانى فى مسابقة اختراق الضاحية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، حفل تكريم فريق منطقة الأقصر الفائز بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مهرجان اختراق الضاحية، والذى أقيم بمدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، بحضور أحمد عبادى أحمد مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وجمالات كامل الوكيل الشرعى للمنطقة، وعبدالله صالح رضوان مدير التعليم الابتدائي، وعبد الجليل محمد عبد الجليل مدير رعاية الطلاب، وحاتم محمد يوسف مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بقطاع المعاهد الأزهرية.

 

كما تم تكريم أعضاء قسم التربية الرياضية برعاية الطلاب للمجهودات المبذولة فى المسابقات والأنشطة الرياضية، حيث يتمثل فريق الأقصر الأزهرية من الطلاب:- (أحمد أبوالعباس محمد ومحمد على حسن وسيد محمد جابر والطيب حسان محمد ومحمود عبدالباسط طه وعبدالرحمن سعيد سيد)، وفريق التتابع الحاصل على المركز الرابع على مستوى الجمهورية فردى كل من (محمد سيد أحمد نصر ومحمد سيد محمود وعاصم أحمد العزب وسيد محمد جابر)، والطالب نوح عبداللطيف عبدالعال المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى بطولة ألعاب القوى "دفع الجلة".

 

وأعرب الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، عن سعادته البالغة بتفوق أبناء منطقة الأقصر الأزهرية فى كافة المجالات العلمية والثقافية والرياضية ؛ وأن هذا التكريم البسيط أقل شيء نقدمه لمن يجتهد ويحقق مستوى أفضل.

 

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية (1)
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية

 

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية (2)
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية

 

رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية (3)
رئيس منطقة الأقصر الأزهرية يكرم فريق المنطقة أبطال مهرجان إختراق الضحية 

 


الاقصر

منطقة الاقصر الازهرية

مهرجان اختراق الضاحية بالاسكندرية

شباب الازهر بالاقصر

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