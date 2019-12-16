صور.. توزيع 2500 قطعة ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس بكفر الشيخ

ونظمت إدارة البرلس المعرض بافتتاح وحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور أحمد وعيوع، مدير إدارة البرلس التعليمية، وإصلاح كمال درغام وكيل إدارة برج البرلس.

ووجهت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في المعرض، ومن قاموا بتنظيمه واعداده، حتى يظهر بالصورة المتميزة، مؤكدة أن معرض "شتاء دافئ" بمدرسة اللغات، أقيم بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، لتفعيل المشاركة المجتمعية، ويضم 2500 قطعة ملابس جديدة متنوعة، لتوزيعها على التلاميذ والطلاب المنتمى للأسر الأكثر احتياجاً، والذين تم حصرهم، واختار كل تلميذ وطالب الملابس التى يريدها فى سرية تامة.

وأضافت وكيل الوزارة، أن عدد قطع الملابس التى تم توفيرها فى الـ13 إدارة تعليمية 60 ألف قطعة ملابس، سواء فى المرحلة الأولى، أو بدء المرحلة الثانية من معارض حياة كريمة، لتقديم الملابس مجانا للطلاب وأسرهم.



توزيع ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس



توزيع ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس



توزيع ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس



توزيع ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس



توزيع ملابس مجانا على طلاب مدارس البرلس