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"التعليم" تعلن عدد أسئلة يناير لامتحان أولى وثانية ثانوى الورقية والإلكترونية

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:21 م
"التعليم" تعلن عدد أسئلة يناير لامتحان أولى وثانية ثانوى الورقية والإلكترونية امتحانات الثانوية العامة
محمود طه حسين

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أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن ضوابط تنظيم امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020، والتي ستبدأ يوم 11 يناير 2020.

ونص الخطاب على أنه بالنسبة للطلاب الذين سيؤدون الاختبار ورقيًا، تجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (يناير 2020) في الفترة المسائية (وفقًا لجدول الامتحان المعتمد) لطلاب الصف الأول الثانوي وطبقًا للمواصفات التي أصدرها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

كما نص الخطاب على تكليف مديري عموم الإدارات التعليمية بتشكيل لجان فنية لإعداد الامتحانات وفقًا لما تم إقراره في الاجتماع الذي عُقد بين مديري عموم تنمية المواد الدراسية بالوزارة والموجهين العموم ومنسقي المواد الدراسية بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي وفق القواعد والإجراءات القانونية المنظمة لإعداد الامتحانات.

 وتضمن الخطاب بيان بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الأول الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 25 سؤالاً (23 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والرياضيات 40 سؤالا ً (20 هندسة، 12 جبر، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 20 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 20 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 20 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 20 سؤالاً اختيار من متعدد.

وبالنسبة للاختبارات الإلكترونية، تُعقد في الفترة الصباحية لطلاب الصف الثاني الثانوي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد القومية داخل مدارسهم الأصلية.

كما تضمن الخطاب بيان بعدد الأسئلة وأنواعها للصف الثاني الثانوي، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالاً (27 أسئلة اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الأولى 27 سؤال (20 سؤال اختيار من متعدد، و7 أسئلة مقال)، واللغة الأجنبية الثانية 22 سؤالاً (20 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالين مقال)، والجبر والتفاضل وحساب المثلثات 40 سؤالاً (20 جبر، 12 تفاضل، و8 حساب مثلثات) جميعهم اختيار من متعدد، والكيمياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والفيزياء 30 سؤال اختيار من متعدد، والأحياء 30 سؤالاً اختيار من متعدد والتاريخ 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والجغرافيا 30 سؤالاً اختيار من متعدد، والفلسفة والمنطق 30 سؤالاً اختيار من متعدد، وعلم النفس والاجتماع 30 سؤالاً (15 علم نفس، و15 اجتماع)، وتطبيقات رياضية 30 سؤالاً (15 استاتيكا، 15 هندسة).

 

 

 

 

 
 
 

 


التربية والتعليم

امتحان يناير الاللكترونى

امتحان يناير لاولى ثانوى

اخبار التعليم

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