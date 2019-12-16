صور.. تنفيذ 8 قرارات غلق إدارى لأنشطة بدون ترخيص وإخلاء إدارى لعقارين بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

أعلنت محافظة سوهاج عن تنفيذ 8 قرارات غلق إدارى لأنشطة تعمل بدون ترخيص، وقرارين إخلاء إدارى ومصادرة عدد من المضبوطات المخالفة، وتحرير 22 محضر متنوع، وذلك خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مرافق لرفع الإشغالات خلال الأسبوع الماضي، لضبط الشارع السوهاجى .

وأوضحت فريدة سلام رئيس حى غرب سوهاج، أنه تم تنفيذ قرارين إخلاء إدارى لعقار آيل للسقوط بشارع محمود فهمى النقراشي، وعقار بشارع المحطة، وتشميع المحلات التجارية بهما تمهيدا للإخلاء الكامل والإزالة، مشيرة إلى تنفيذ 3 قرارات إزالة لبروزات وتندات بشارع المستشفى العام، بالإضافة إلى إزالة اللوحات الإعلانية المعلقة على العقارات بشكل عمودى بشارع المحطة وسلمت اللوحات لأصحابها.

وأشار أحمد شاكر رئيس حى غرب سوهاج، إلى تنفيذ 8 قرارات غلق إدارى لأنشطة تعمل بدون ترخيص، خلال حملة مكبرة شنها الحى لتنفيذ تلك القرارات .

وقال على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا، أن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة لضبط الأسواق ورفع الإشغالات بالمدينة، وأسفرت عن رفع وضبط 20 من المضبوطات المتنوعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى مركز ومدينة أخميم، لفت عاطف الصمطى رئيس المركز إلى تنفيذ حملات مرافق مكبرة ورفع للاشغالات بشوارع المدينة، وإلزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، بالإضافة إلى مصادرة كميات من المضبوطات المخالفة وإيداعها بمخازن الوحدة المحلية.

وذكر حازم أبو الخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تحرير 22 محضر متنوع منها " تعديات الباعة على الطرق والشوارع العامة بالمدينة، ومخالفات أصحاب الشوادر بالقري



حملات اشغالات بطهطا



حملات اشغالات بطهطا



حملات اشغالات بطهطا



حملات اشغالات بطهطا



حملات اشغالات بطهطا



غلق إداري بحي شرق



غلق إداري بحي شرق



غلق إداري بحي شرق