صور.. سكرتير محافظة سوهاج يفتتح ورشة عمل موسعة لتطوير تكتل صناعة " التلى"

سوهاج – عمرو خلف

افتتح المهندس طارق الوراقى السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، ورشة العمل الثانية الموسعة لدراسة تطوير تكتل صناعة " التلى" بقرية جزيرة شندويل بمركز سوهاج، برعاية اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، وفى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، ودعم التنافسية وتوفير فرص العمل للمرأة وخاصة المرأة المعيلة.

وأوضح السكرتير المساعد أن الورشة تهدف إلى دراسة تطوير تكتل التلى بجزيرة شندويل كأحد الصناعات اليدوية التراثية المهمة بسوهاج، والتى تتميز بها سيدات المحافظة، وذلك تماشياً مع سياسة الدولة من أجل التنمية الشاملة فى إطار تحقيق رؤية مصر 2030م، لتمكين المرأة ودعم فرص العمل وتحقيق تنمية مستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تنمية التراث، والحفاظ على الحرف اليدوية التراثية.

وقالت نجاة موسى مدير إدارة التنمية بالديوان العام، أن تنمية الحرف التراثية هى إحدى أهداف برنامج التنمية المحلية من خلال تحليل الوضع الراهن، وما يجب الوصول إليه بهذه الحرفة من خلال دراسة وتحليل للسوق المحلى والسوق العالمي، مما يساعد على تحقيق أعلى هامش ربح، وخاصة أن الحرفة تتطلب العديد من الأيدى العاملة وبدون رأس مال مرتفع أومعدات ذات تكلفة عالية.

حضر الورشة ممثلى البنك الدولي، والمكتب التنسيقي، والمجلس القومى للمرأة، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والجمعيات الأهلية العاملة فى المجال، وكافة العاملين بالحرفة والجهات الداعمة.



ورشة عمل لتطوير تكتل صناعة التلي بسوهاج



ورشة عمل لتطوير تكتل صناعة التلي بسوهاج



ورشة عمل لتطوير تكتل صناعة التلي بسوهاج