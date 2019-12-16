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صور.. اللواء خالد شعيب يتفقد مجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة العمل وخدمات المواطنين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:11 م
صور.. اللواء خالد شعيب يتفقد مجلس مدينة مرسى مطروح لمتابعة العمل وخدمات المواطنين محافظ مطروح يتفقد مجلس مدينة مرسى مطروح
مطروح – حسن مشالى

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تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، ديوان مجلس مدينة مرسى مطروح، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على أهم الإمكانيات واحتياجات رفع كفاءة العمل وتقديم خدمات لائقة بالمواطنين فى القطاعات الخدمية المختلفة.

واستمع محافظ مطروح، لعرض من اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة، بحضور مسئولى الإدارات المعنية، لإمكانيات المجلس من المعدات والسيارات ومدى كفاءتها، للقيام بمهام العمل، وعرض أهم المعوقات والمشكلات وطرح الحلول مثل أعمال الصيانة ورفع الكفاءة وغيرها، ومتابعة منظومة النظافة ومقترحات تطويرها، ومنظومة العمل بالشواطئ وتحقيق الاستفادة الاقتصادية والاستغلال الأمثل لها، ومناقشة أهم المشكلات التى تواجه العمل وتعوق الأداء والخدمات داخل مجلس المدينة، وطرح الحلول ومقترحات تطوير أداء العمل، خاصة خلال موسم الصيف، من معدات وجهود نظافة وغيرها.

وقرر محافظ مطروح، أنه لا تجديد لعقود حق الانتفاع إلا بالأسعار والضوابط الجديدة، وشدد على التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات، لكافة الأعمال، خاصة مد المرافق المشاركة لتفادى أية أخطاء أو سلبيات تضر بالأعمال.

ووجه اللواء خالد شعيب، بتكثيف جهود الإسراع فى إجراءات تقنين الأراضي، وتحفيز وتوعية المواطنين، لسرعة استكمال إجراءاتهم لتحقيق الاستقرار.

كما استمع محافظ مطروح، لعدد من المواطنين ومطالبهم، مؤكدا على أنه سيتم دراستها وعرضها من الجهات المختصة، لسرعة اتخاذ قرارات بشأنها، موجها بتأكيد التيسير على المواطنين والاستماع مشاكلهم ومطالبهم والرد عليها.

 

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