صور.. محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة

مطروح – حسن مشالي

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح و الفريق محمد عبد الحميد الشحات واللواء أحمد الهياتمي المحافظين السابقين لمطروح، على دورهم في تنمية وإدارة شئون المحافظة بإخلاص، خلال فترات توليهم مسئولية منصب المحافظ.

جاء ذلك خلال الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة محافظة مطروح، وإحياء الذكرى ـ104 لمعركة وادي ماجد، ونضال أهالي مطروح عام 1915 على قوات جيش الاحتلال الإنجليزي وذلك بعد تغيير موعد العيد القومي من 24 أغسطس إلى موعده الأصلى 15 من ديسمبر، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وعدد السابقين والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، نواب البرلمان والعمد والمشايخ.

وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التهنئة لأهلي مطروح بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذكرى نضال أبناء مطروح على جيش الاحتلال الإنجليزي عام 1915، للحفاظ على الأرض والعِرض والوطن، مؤكداً أن الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بما يحمله فى صفحاته المشرقة، من تاريخ عظيم صنعه الأجداد كعهدهم دائماً حماة البوابة الغربية لمصرنا الغالية.

وقدم الشكر والتحية للمحافظين السابقين مؤكداً أن الجميع يحمل لهم جميعاً مشاعر الود والتقدير والعرفان بالجميل على ما قدموه لمطروح، مشيراً إلى أنه سيبذل قصارى جهده لاستكمال مراحل البناء والتنمية بالمحافظة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الحكيمة بالاهتمام والتركيز على بناء الإنسان، بالعمل على توفير تعليم متميز وتوفير النظم الصحية والعلاج والبيئة النظيفة والمياه النقية والغذاء السليم وتوفير فرص العمل المناسبة، وإحياء القيم و السلوكيات والأخلاق المصرية الحميدة.

وقال رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، خلال كلمته، على أن ما تركه الأجداد من حب الوطن ووطنية، يستمر عليه أبناء مطروح، كحماة البوابة الغربية لمصر ، ونعاهد الله أن نستمر محافظين على هذه الصفحة مشرقة في تاريخ مصر.

وتحدث النائب مهدى العمدة، في كلمته نيابة عن أعضاء البرلمان بمطروح، عن كيفية التحام أبناء قبائل مطروح ووطنيتهم، وقت معركة وادي ماجد، مع تكاتفهم وتقدير مكانة الجيش المصري في الدفاع عن الوطن ضد القوى الغازية رغم امتلاكها أحدث الأسلحة والطائرات، حيث تم الاتفاق بين القبائل، على توزيع الأدوار في مواجهة العدو مسلحين بالعزيمة والإيمان، للدفاع عن الوطن، وتم قتل قائد الجيش الانجليزى "اسناو" وهزم العدو ووثقت تلك الأحداث والحقائق في التاريخ.

ووجه النائب البرلماني، التحية للواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح السباق واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لحرصهما على إعادة إحياء الاحتفال في موعده الحقيقي في شهر ديسمبر.

وكانت احتفالات قد تضمنت، إيقاد الشعلة أمام مبنى ديوان المحافظة، لبدء الاحتفال الرسمي، وعزف الموسيقى العسكرية، والتحرك سيراً على الأقدام إلى لمنصة الاحتفال بالخيمة المقامة على كورنيش المدينة، ومتابعة العروض الفنية والرياضية وعرض طابور لمعدات وسيارات الأجهزة المختلفة بالمحافظة من مجالس مدن ومديريات وفنادق ومشروعات وغيرها.



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (2)



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (3)



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (4)



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (5)



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (6)



محافظ مطروح يكرم المحافظين السابقين (9)