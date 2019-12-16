صور.. العالم هذا المساء.. بلجيكا تحيى ذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب.. رئيس أوروجواى المنتخب لويس لاكال بو يعلن تشكيل حكومته الجديدة.. اضراب وسائل النقل فى فرنسا يدخل يومه الثانى عشر

رويترز ووكالات الأنباء

شهد العالم هذا المساء العديد من الأحداث والفعاليات الهامة، كان ابرزها، إحياء بلجيكا لذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب

بلجيكا تحيى ذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب

أحيت بلجيكا، الذكرى الـ 75 لمعركة الانتفاضة أو ما تعرف بمعركة "الانتفاخ" بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب ورئيس الوزراء.

ووقعت معركة الانتفاخ عام 1944، وكانت بين الولايات المتحدة – بريطانيا – كندا – بلجيكا – لوكسمبرغ – فرنسا فى مواجهة ألمانيا، وهى من معارك الجبهة الغربية وسميت الانتفاخ من قبل البريطانيين بسبب انتفاخ الخريطة فى هذه المنطقة، وكان هجوم كبير من الألمان على هذه المنطقة التى هى خط للحلفاء.

كان هدف الهجوم هو تقسيم قوات الحلفاء، وفشلت ألمانيا بهذا الهجوم بسبب مقاومة الحلفاء لها مقاومة شديدة وكان أكثر الضحايا من الولايات المتحدة.

وكان عدد ضحايا المعركة حوالى 186.369



استقبلت ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز الرئيس البولندي أندريه دودا



العاهل البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس البولندي والرئيس الألماني ووزير الدفاع الأمريكي



تستقبل ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي



حفلإحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ



دامى المحاربين الأمريكيين يستمعون إلى النشيد الوطني



قدامى المحاربين يحضرون احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لمعركة الانتفاخ



قدامى المحاربين



كبار الشخصيات المدعوة على الحفل



مراسم إحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ



ملكة بلجيكا ماتيلد والملك فيليب والدوق الأكبر لوكسمبورج

رئيس أوروجواى المنتخب لويس لاكال بو يعلن تشكيل حكومته الجديدة

أعلن رئيس أوروجواي المنتخب، لويس لاكال بو، اليوم،الاثنين، عن تشكيلة حكومته الجديدة.

والتقطت وكالة الانباء (رويترز) عدد من الصور لحكومة أوروجواى الجديدة أثناء إعلان الرئيس لويس لاكال بو ، عن تشكيلها.



حكومة أوروجواى الجديدة



رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو إلى جانب نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون



رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو يقف أمام حكومته القادمة



رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال يعلن عن مجلس الوزراء القادم



لويس لاكال بو يتحدث خلال الإعلان عن تشكيل حكومته القادمة



لويس لاكال بو يستمع إلى نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون خلال الإعلان عن الحكومة القادمة



وزير الاقتصاد والمالية الجديد في أوروجواي آزوسينا أربيليتشي



وزير الشؤون الداخلية الجديد لأوروجواي خورخي لاراناجا يقف بجانب الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء



وزير خارجية أوروجواي الجديد إرنيستو تالفي ووزير الشؤون الداخلية الجديد خورخي لاراناجا