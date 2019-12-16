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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:18 م
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صور.. العالم هذا المساء.. بلجيكا تحيى ذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب.. رئيس أوروجواى المنتخب لويس لاكال بو يعلن تشكيل حكومته الجديدة.. اضراب وسائل النقل فى فرنسا يدخل يومه الثانى عشر

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:17 م
صور.. العالم هذا المساء.. بلجيكا تحيى ذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب.. رئيس أوروجواى المنتخب لويس لاكال بو يعلن تشكيل حكومته الجديدة.. اضراب وسائل النقل فى فرنسا يدخل يومه الثانى عشر بوريس جونسون
رويترز ووكالات الأنباء

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شهد العالم هذا المساء العديد من الأحداث والفعاليات الهامة، كان ابرزها، إحياء بلجيكا لذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب

 

بلجيكا تحيى ذكرى معركة (الانتفاخ) بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب

أحيت بلجيكا، الذكرى الـ 75 لمعركة الانتفاضة أو ما تعرف بمعركة  "الانتفاخ" بحضور الملكة ماتيلد والملك فيليب ورئيس الوزراء. 

ووقعت معركة الانتفاخ عام 1944، وكانت بين الولايات المتحدة – بريطانيا – كندا – بلجيكا – لوكسمبرغ – فرنسا فى مواجهة ألمانيا، وهى من معارك الجبهة الغربية وسميت الانتفاخ من قبل البريطانيين بسبب انتفاخ الخريطة فى هذه المنطقة، وكان هجوم كبير من الألمان على هذه المنطقة التى هى خط للحلفاء.

كان هدف الهجوم هو تقسيم قوات الحلفاء، وفشلت ألمانيا بهذا الهجوم بسبب مقاومة الحلفاء لها مقاومة شديدة وكان أكثر الضحايا من الولايات المتحدة.

وكان عدد ضحايا المعركة حوالى 186.369

استقبلت ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز الرئيس البولندي أندريه دودا
استقبلت ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز الرئيس البولندي أندريه دودا

 

العاهل البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس البولندي والرئيس الألماني ووزير الدفاع الأمريكي
العاهل البلجيكي ورئيس المجلس الأوروبي والرئيس البولندي والرئيس الألماني ووزير الدفاع الأمريكي

 

تستقبل ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي
تستقبل ملكة بلجيكا ماتيلد وملك فيليب ورئيس الوزراء صوفي ويلمز رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي

 

حفلإحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ
حفلإحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ

 

دامى المحاربين الأمريكيين يستمعون إلى النشيد الوطني
دامى المحاربين الأمريكيين يستمعون إلى النشيد الوطني

 

قدامى المحاربين يحضرون احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لمعركة الانتفاخ
قدامى المحاربين يحضرون احتفالًا بالذكرى الخامسة والسبعين لمعركة الانتفاخ

 

قدامى المحاربين
قدامى المحاربين

 

كبار الشخصيات المدعوة على الحفل
كبار الشخصيات المدعوة على الحفل

 

مراسم إحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ
مراسم إحياء ذكرى مرور 75 عامًا على معركة الانتفاخ

 

ملكة بلجيكا ماتيلد والملك فيليب والدوق الأكبر لوكسمبورج
ملكة بلجيكا ماتيلد والملك فيليب والدوق الأكبر لوكسمبورج

 

رئيس أوروجواى المنتخب لويس لاكال بو يعلن تشكيل حكومته الجديدة

أعلن رئيس أوروجواي المنتخب، لويس لاكال بو، اليوم،الاثنين، عن تشكيلة حكومته الجديدة.

والتقطت وكالة الانباء (رويترز) عدد من الصور لحكومة أوروجواى الجديدة أثناء إعلان الرئيس لويس لاكال بو ، عن تشكيلها.

 

حكومة أوروجواى الجديدة
حكومة أوروجواى الجديدة

 

رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو إلى جانب نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون
رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو إلى جانب نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون

 

رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو يقف أمام حكومته القادمة
رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال بو يقف أمام حكومته القادمة

 

رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال يعلن عن مجلس الوزراء القادم
رئيس أوروجواي المنتخب لويس لاكال يعلن عن مجلس الوزراء القادم

 

لويس لاكال بو يتحدث خلال الإعلان عن تشكيل حكومته القادمة
لويس لاكال بو يتحدث خلال الإعلان عن تشكيل حكومته القادمة

 

لويس لاكال بو يستمع إلى نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون خلال الإعلان عن الحكومة القادمة
لويس لاكال بو يستمع إلى نائب الرئيس المنتخب بيتريز أرجيمون خلال الإعلان عن الحكومة القادمة

 

وزير الاقتصاد والمالية الجديد في أوروجواي آزوسينا أربيليتشي
وزير الاقتصاد والمالية الجديد في أوروجواي آزوسينا أربيليتشي

 

وزير الشؤون الداخلية الجديد لأوروجواي خورخي لاراناجا يقف بجانب الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء
وزير الشؤون الداخلية الجديد لأوروجواي خورخي لاراناجا يقف بجانب الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراء

 

وزير خارجية أوروجواي الجديد إرنيستو تالفي ووزير الشؤون الداخلية الجديد خورخي لاراناجا
وزير خارجية أوروجواي الجديد إرنيستو تالفي ووزير الشؤون الداخلية الجديد خورخي لاراناجا

 

وزيرة الاقتصاد لمالية القادمة في أوروجواي آزوسينا أربيليتشي
وزيرة الاقتصاد لمالية القادمة في أوروجواي آزوسينا أربيليتشي

 

 

 

 

 

 


العالم هذا المساء

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