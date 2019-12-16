صور.. استعدادات أمنية لتأمين كنائس الوادى الجديد خلال عيد الميلاد المجيد

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

نفذت مديرية أمن الوادى الجديد بكافة قطاعاتها عدة مناورات أمنية شاملة فى محيط مقر كنيسة العذراء مريم بالخارجة، ذلك ضمن استعدادات المديرية لتأمين كنائس المحافظة خلال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، حيث جرى نشر عدد كبير من المدرعات وفرق التمشيط وغلق كافة المنافذ الفرعية المؤدية للكنيسة وتيسير الطرق الرئيسية المؤدية لمدخل الكنيسة.

جاء ذلك بمشاركة وحدات الدفاع المدنى وقوات الانتشار والتدخل السريع وفرق الأمن وإدارة البحث الجنائى وقسم شرطة الخارجة كما تم استخدام البوابات الإلكترونية وأجهزة الكشف عن المرفقات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام لطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادى الجديد برفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين كنائس المحافظة.

وفى سياق متصل صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ارسانيوس أسقف الإيبارشية صباح اليوم القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء مريم بمقر المطرانية وأثناء القراءات قام نيافته بتدشين كرسى لمذبح رئيس الملائكة ميخائيل وأيقونة للشهيد ابسخيرون القلينى وشارك معه فى الصلاة آباء الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة.











