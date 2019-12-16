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صور..احتجاجات الهند تتحول إلى حرب شوارع والمتظاهرين يضرمون النار بالسيارات

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 03:06 ص
صور..احتجاجات الهند تتحول إلى حرب شوارع والمتظاهرين يضرمون النار بالسيارات احتجاجات الهند تتحول إلى حرب شوارع
نيودلهى (رويترز)

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أطلقت الشرطة الهندية الغاز المسيل للدموع واستخدمت العصى الكهربائية لتفريق آلاف المتظاهرين، الذين كانوا يضرمون النيران فى مركبات فى نيودلهى، الأحد فى حين استمرت الاحتجاجات على قانون الجنسية الجديد لليوم السادس على التوالى فى أنحاء البلاد.

وتقول حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، إن القانون الجديد سيحمى أقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين من المحاكمة فى بنجلادش وباكستان وأفغانستان ويفتح لهم طريقا للحصول على الجنسية الهندية، غير أن المنتقدين للقانون يقولون إنه لم يشمل المسلمين مما يقوض الأسس العلمانية للهند.

وأضرم محتجون، منهم سكان وطلبة إحدى الجامعة، النيران فى عدد من الحافلات والسيارات ودراجتين ناريتين فى جنوب دلهى الأحد، وقال شاهد من رويترز إن الشرطة استخدمت العصى الكهربائية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

احتجاجات الهند
احتجاجات الهند

 

أحد المصابين جراء المظاهرات بالهند
أحد المصابين جراء المظاهرات بالهند

 

اضرام النار فى حافلة
اضرام النار فى حافلة

 

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع
الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع

 

المحتجين فى الهند
المحتجين فى الهند

 

النيران تلتهم حافلة
النيران تلتهم حافلة

 

جانب من احتجاجات الهند
جانب من احتجاجات الهند

 

جانب من الاحتجاجات فى الهند
جانب من الاحتجاجات فى الهند

 

عناصر من الشرطة الهندية
عناصر من الشرطة الهندية

 

قوات الامن فى الهند
قوات الامن فى الهند

 

 


احتجاجات الهند

حرب شوارع

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قانون الجنسية الجديد

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