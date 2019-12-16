صور.. "آثار الإسكندرية": إنتهاء 90 % من أعمال صيانة قلعة قايتباى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، انتهاء 90% من أعمال الصيانة الشاملة لقلعة قايتباى بالإسكندرية، أحد أهم الآثار الإسلامية بها وذلك فى إطار خطة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالى لتجميل المناطق الأثرية وإظهارها بالمظهر الحضارى اللائق.

وأشار محمد متولى فى تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن أعمال الصيانة التى تمت بقلعة قايتباى تضمنت صيانة الأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب الخشبية ودهان للسياج الخشبية للحدائق وإزالة الكتابات من جدران القلعة وصيانة الأرضيات الرخامية والبرج الرئيسى للقلعة.

بالإضافة إلى صيانة وحدات الإضاءة، صيانة اللوحات الإرشادية، تنسيق الحدائق وتقليم الأشجار، و تزويد القلعة بعدد من الصناديق البلاستيكية للقمامة.

ومن الجدير بالذكر، أن قلعة قايتباى أنشئت بين عامى ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م )، وتعتبر من أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط ؛ أنشأها السلطان المملوكى الأشرف أبو النصر قايتباى ما بين عامى ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذى تهدم نهائياً فى سنة ( 702 هـ / 1303 م ) فى عهد السلطان الناصر مُحمد بن قلاوون، وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية ، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلى ، وتبلغ مساحة القلعة حوالى 17750 م.



العمل بالحدائق 2



العمل بالحدائق



العمل بحدائق القلعة



تنسيق الحدائق



حدائق القلعة



رئيس ادارة الاثار



صيانة الابواب_1