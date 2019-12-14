"آثار الإسكندرية": بدء أعمال تنسيق الحدائق بقلعة قايتباى.. صور

الإسكندرية -جاكلين منير

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، إنه في إطار خطة قطاع الآثار الإسلامية والقبطية منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي لتجميل المناطق الأثرية واظهارها بالمظهر الحضاري اللائق ، بدأ اليوم اعمال تقليم النخيل بقلعة قايتباي وتنسيق الحدائق بصحن القلعة والحدائق بين السورين والحدائق على جانبي مدخل قلعة قايتباى.

وأشار محمد متولى فى تصريحات صحفية له اليوم ، إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن أعمال الصيانات التي تتم بقلعة قايتباي من صيانة الأبواب الخشبية والحليات النحاسية للأبواب الخشبية ودهان للسياج الخشبية للحدائق وإزالة الكتابات من جدران القلعة وصيانة الأرضيات الرخامية والبرج الرئيسي للقلعة.



تقليم النخيل بقلعة قايتباي وتنسيق الحدائق



تقليم النخيل بقلعة قايتباي وتنسيق الحدائق



تقليم النخيل بقلعة قايتباي وتنسيق الحدائق



تقليم النخيل بقلعة قايتباي وتنسيق الحدائق