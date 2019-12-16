شباب جامعة القاهرة فى زيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع

كتب محمد صبحى

انطلق الفوج الرابع عشر من طلاب جامعة القاهرة لزيارة مصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار مبادرة "كل يوم جديد" التي تنظمها وزارة التعليم العالى منذ عام 2017 حتى الآن، وذلك في إطار توجيهات د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكثيف زيارات طلاب الجامعات للمشروعات القومية العملاقة؛ لتعريفهم بحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة في مختلف نواحي التنمية،

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى فى بيان صادر عن الوزارة ، مساء اليوم ، على أهمية هذه المبادرة، التي تسعى من خلالها الوزارة لتعريف شباب الجامعات بالمشروعات القومية التي يتم تنفيذها؛ وتوعيتهم بخطط التنمية، مشيرًا إلى أن هذا يزيد من قيم الانتماء والوطنية وحب العمل لديهم، والرغبة فى المشاركة المجتمعية وفتح آفاقهم للمستقبل الجديد.

وخلال الزيارة استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول المصنع، والأنشطة التي يقوم به، كما تم اصطحاب الطلاب في جولة للورش الإنتاجية ومعامل المصنع؛ لتعريفهم بمراحل الإنتاج داخل المصنع. حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي حول الأنشطة التي يقوم بها.

ومن جانبه أشار أحمد الشيخ ، القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير إلى أن مبادرة "كل يوم جديد" تهدف إلى تنفيذ جولات ميدانية لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة للمشروعات القومية الكبرى بنطاق الجمهورية؛ للتعرف على طبيعتها وآثارها الإيجابية على دفع عجلة الاقتصاد المصري، وإطلاع الطلبة على الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الخمس الماضية في كافة المجالات.

ومن جانبهم، أعرب الطلاب عن سعادتهم بما شاهدوه من إمكانيات بشرية ومادية داخل هذه المصانع، مشيدين بأداء العاملين وجودة منتجاتهم، مؤكدين استفادتهم من هذه الزيارة بالشكل الذي عزز لديهم ثقتهم فى صناعة بلدهم.

جدير بالذكر أن مصنع الإلكترونيات هو أحد المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع، والذي تم إنشاؤه عام 1979؛ ليكون نواة للصناعات الإلكترونية المتطورة وإنتاج المعدات الإلكترونية بكافة أنواعها، كما حاز المصنع على العديد من شهادات الاعتماد والتقدير من هيئات التفتيش العالمية مما جعله أحد موردى المنتجات الإلكترونية لكبرى الشركات العالمية.