شاهد..شياطين "كرامبوس" تغزو ميونخ لمعاقبة الأطفال المشاغبين قبل الكريسماس

هند المغربي

في مشهد مفزع ظهر عشرات الأشخاص يرتدون ملابس واقنعه لشخصيات قبيحه ومرعبة فى شوارع مدينة ميونيخ الألمانية والمعروفة بـ"شياطين" "كرامبوس"، وهى الشخصية النقيضة لـ"بابا نويل" فى عيد الميلاد.



شيطان كرامبوس

ويقوم الـ"كرامبوس"، الذي نصفه شيطان ونصفه الآخر عنزة، بمعاقبة الأطفال المشاغبين فى فترة الميلاد من كل عام، في محاولة لتهذيب سلوكهم وتأديبهم إن أخطؤوا، وفق ما تم نشره بموقع روسيا اليوم.





وأرتدى مجموعة من الشباب أزياء وأقنعة قبيحة ومرعبة للشيطان "كرامبوس"، تبعا لبعض التقاليد الأوروبية، قبل أن يقرروا الظهور وسط سوق يضج بالأشخاص في المدينة.





وبدأوا بممازحة الناس وإخافة الصغار والكبار، فى طقوس غير مألوفة للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة.