أغرب شجرة كريسماس.. مطار فى ليتوانيا يزين "شجرة عيد الميلاد" من المصادرات

كتب آسر أحمد

بالسكاكين والرصاص والأسلحة البيضاء، زين موظفي مطار فيلنيوس داخل ليتوانيا، شجرة الكريسماس الخاصة بأعياد الميلاد المجيدة، والتى حظيت بلقب أغرب شجرة كريسماس فى العالم، بعد أن تكلفت جميع مخالفات المسافرين التى يتم مصادرتها قبل استقلالهم الطائرة.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن شجرة عيد الميلاد المصنوعة من المواد المحظورة، شملت موادا خطرة اضطر الموظفين لمصادرتها من الركاب قبل رحلتهم، والتى كان أغلبها سكاكين وأسلحة بيضاء يحملها المسافرين.



شجرة الكريسماس

الشجرة التى صممها موظفين المطار، وتمركزت وسط الصالة الكبرى، كانت بهدف إرسال رسالة للمسافرين بضرورة التخلص من تلك الأشياء قبل الصعود للطائرة، والتى تشكل تهديدا بشكل كبير على سلامة المسافرين الآخرين، ويجب الامتناع عن امتلاكها قبل صعودهم الطائرة.

وأبرز التقرير الذى نشرته الصحيفة البريطانية، الرسالة التعليمية التى أرسلها الضباط المسئولين فى المطار للمسافرين.

وقال أحد موظفى المطار: "باستخدام الأشياء المحظور حملها فى حقائب اليد، والتى تم نقلها بعيداً عن الركاب أثناء التفتيش، قمنا بتصميم شجرة داخل المطار لتوعية المسافرين بخطورة تلك الأشياء".