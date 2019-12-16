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س و ج.. ما هى أعراض مرض الروماتيزم وأنواعه

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 ص
س و ج.. ما هى أعراض مرض الروماتيزم وأنواعه
فاطمة ياسر

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الروماتيزم يعد من الأمراض المناعية التى تؤثر على جميع أعضاء الجسم، وخلال الأسطر المقبلة سنتعرف أكثر عن اعراض الروماتيزم، وأنواعه وذلك وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

ما هو مرض الروماتيزم؟

مرض الروماتيزم يؤثر على أنسجة الجسم ومفاصل الجسم، والأوتار والأربطة والعظام، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الجسم الحركة بشكل طبيعي ويقلل من أداء الجسم بشكل طبيعي وتزيد من فرص عدم القدرة علي الحركة.

ما أسباب الإصابة بمرض الروماتيزم؟

يتسبب الإصابة بمرض الروماتيزم  فى حدوث متغيرات جينية،  كحدوث مشاكل أو خلل في كرات الدم البيضاء وخلل في الجهاز المناعي بالجسم، وهذا هو السبب في الإصابة بالروماتيزم، ويزداد الأمر حال التعرض لخلل الهرمونات أو العدوي البكتريا والفيروسات، وزيادة الوزن، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بهذا المرض.

كما أن الإصابة بالتهاب المفاصل وهشاشة العظام يزداد من الإصابة بالروماتيزم، والتدخين، كما أن الأشخاص المصابون بمرض النقرس هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا المرض. 

ما هي أعراض الإصابة بمرض الروماتيزم؟

الروماتيزم من الأمراض التي تزيد فرص الإصابة بالاتهاب بالجسم، وهذا يتسبب في الإصابة والشعور بالألم، وتصلب الجسم بشدة، وتورم وانتفاخ  اطراف الجسم، وارتفاع حرارة الجسم،  مع عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي، كما يشعر المصاب بالإرهاق والتعب، والتهاب في العين، والطفح الجلدي وألم شديد في الرقبة، كما أن الشخص المصاب يتعرض لصعوبة في التنفس.

ما هي أنواع مرض الروماتيزم؟
 

وهناك العديد من أنواع الروماتيزم، ومنها:

-التهاب المفاصل الناتج عن هشاشة العظام.

-التهاب المفاصل الروماتيزمي.

-الألم العضلي الليفي.

-النقرس.

 


الروماتيزم

اسباب الروماتيزم

اعراض الروماتيزم

انواع الروماتيزم

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