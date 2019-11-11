ما هى الأنواع المختلفة للأمراض الروماتيزمية؟

كتبت هند عادل

عندما تسمع كلمة "الروماتيزم" قد تفكر فى الأوجاع والآلام المرتبطة بالتهاب المفاصل ومع ذلك، فإن الأمراض الروماتيزمية أكثر من ذلك بكثير، ووفقا لتقرير لموقع "healthline" هناك العديد من أشكال الأمراض الروماتزمية.

ما هى الأمراض الروماتيزمية؟



الأمراض الروماتيزمية هي التهابية وغالباً ما يكون وراؤها اضطراب فى المناعة الذاتية هذا يعني أن الجهاز المناعي يهاجم الأنسجة الصحية عن طريق الخطأ، وتميل الأمراض الروماتيزمية إلى التأثير على الأجزاء التالية من الجهاز العضلي الهيكلي وهى المفاصل، العضلات، العظام، الأوتار والأربطة.

وقد تشاهد الأمراض الروماتيزمية منتشرة تحت المصطلح العام "التهاب المفاصل"، في حين أن الأمراض الروماتيزمية تشمل بعض أشكال التهاب المفاصل، فإنها تشمل أيضًا العديد من الحالات الأخرى.

ما هي الأعراض الأكثر شيوعا؟

تشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعًا لأمراض الروماتويد:

الأوجاع والآلام وغالبًا لا تشمل المفاصل دائمًا.

تورم والذي يمكن أن يكون داخل وحول المفاصل أو في أجزاء أخرى من الجسم.

تصلب أو نطاق محدود من الحركة.

الشعور بالتعب.

الشعور بالضيق أو المشاعر العامة للتوعك.

حمى.

فقدان الوزن.

كل نوع من أنواع الأمراض الروماتيزمية يمكن أن يؤثر على أجزاء مختلفة من الجسم، ويكون له أعراض فريدة، لا تؤثر أمراض المناعة الذاتية فقط على المفصل ولكن يمكن أن تؤثر على العديد من أجهزة الجسم.

أكثر أنواع الأمراض الروماتيزمية شيوعًا والأسباب الكامنة وراءها هى:



التهاب المفاصل الروماتويدي

التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) هو أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم الجهاز المناعي المفاصل، ويمكن أن تتأثر المفاصل المتعددة في وقت واحد، المفاصل بين اليدين والمعصمين والركبتين هى الأكثر ضررا.

عندما يهاجم الجهاز المناعي هذه المفاصل فإنه يسبب الألم والالتهابات والتصلب، هذا يمكن أن يؤدي إلى تنكس المفاصل قد يفقد الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الروماتويدي وظيفة المفصل أو يصابون بتشوهات في المفاصل المتأثرة.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض شامل ويمكن أن يؤثر على أعضاء الجسم الرئيسية مثل العينين والرئتين والجلد والقلب والكلى والجهاز العصبي والجهاز الهضمي يمكن أن يؤثر أيضا على الدم ويسبب فقر الدم.

الذئبة

مرض الذئبة هو مرض مزمن في المناعة الذاتية يمكن أن يسبب التهاب في جميع أنحاء الجسم مع هذا المرض، يكون الجهاز المناعي مسئولاً عن مهاجمة والتأثير على الأعضاء والأنسجة، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب وألم، وأحيانا تلف الأعضاء والمفاصل والأنسجة.

وعلى الرغم من أن مرض الذئبة يمكن أن يكون مرضًا شديدًا ويهدد الحياة في بعض الأحيان إلا أن العديد من المصابين بمرض الذئبة يعانون من نسخة خفيفة منه.

تصلب الجلد

تصلب الجلد والأنسجة الضامة الأخرى في الجسم يحدث هذا عندما يتم إنتاج الكثير من الكولاجين، وهو نوع من البروتين مما يؤدى إلى تراكمه في الجسم، يعتقد أن الجهاز المناعى يلعب دورًا فى هذا.

فى بعض الناس، تصلب الجلد يؤثر فقط على الجلد ولكن مع أشخاص آخرين، ويمكن أن يؤثر أيضًا على الأوعية الدموية والأعضاء الداخلية والجهاز الهضمي هذا هو المعروف باسم تصلب الجلد النظامية.