زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يعتزم استدعاء مولفانى وبولتون فى محاكمة ترامب

واشنطن (رويترز)

اقترح تشاك شومر زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ الأمريكى، طلب شهادة ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بينهم كبير موظفى البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفانى ومستشار الأمن القومى السابق جون بولتون فى محاكمة الرئيس دونالد ترامب المتوقعة فى إطار مساءلته.

واقترح شومر فى رسالة بعث بها يوم الأحد إلى ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ استدعاء مولفانى وبولتون للشهادة فى المحاكمة المتوقعة فى يناير كانون الثانى مع روبرت بلير مستشار مولفانى ومايكل دوفى أحد المسؤولين عن الميزانية.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكى يواجه مساءلة عندما يقوم مجلس النواب ،الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، بكامل أعضائه بالتصويت ،المرجح هذا الأسبوع،على الاتهامات مما يمهد الطريق إمام إجراء محاكمة فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون. وأشار شومر إلى أن المحاكمة قد تبدأ فى وقت قريب مثل السابع من يناير كانون الثانى بعد أداء جون روبرتس،الذى سيرأسها، اليمين رئيسا للمحكمة العليا.

واتهم الديمقراطيون ترامب بتعريض الدستور والأمن القومى للولايات المتحدة للخطر وتقويض نزاهة الانتخابات التى تجرى فى 2020 بطلبه من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى خلال اتصال هاتفى جرى فى يوليو تموز التحقيق مع خصمه السياسى عضو الحزب الديمقراطى جو بايدن.

وينفى ترامب ارتكاب مخالفات وندد بالتحقيق بوصفه خدعة، وقال شومر إن الشهود الذين اقترحهم كان لديهم "علم مباشر بقرارات الإدارة" التى تتعلق بهذه الاتهامات.

وقال متحدث باسم ماكونيل إن "الزعيم ماكونيل أوضح أنه يعتزم الاجتماع قريبا مع الزعيم شومر لبحث الخطوط العريضة لمحاكمة" .