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روسيا تحذر رعاياها بسبب الاحتجاجات فى فرنسا

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 02:44 م
روسيا تحذر رعاياها بسبب الاحتجاجات فى فرنسا احتجاجات فرنسا
ا.ش.ا

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حذرت وزارة الخارجية الروسية رعاياها فى فرنسا من احتمال زيادة الإجراءات الأمنية، التي قد تتبعها السلطات الفرنسية يوم غد الثلاثاء، جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وذكر مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الخارجية الروسية أنه يتوقع خروج مظاهرات فى المدن الفرنسية الكبرى غدا الثلاثاء، ضد إصلاح قانون التقاعد في البلاد، وهو ما يعني زيادة الإجراءات الأمنية وإغلاق الطرق وزيادة القيود المفروضة على حركة المرور.

فى السياق ، جرى تحذير الرعايا الروس ودعوتهم لتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الاحتجاجات في فرنسا


فرنسا

روسيا

الخارجيه الروسيه

احتجاجات فرنسا

اخبار فرنسا

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