رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى البحرين فى زيارة رسمية

توجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الإثنين إلى البحرين فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين للمشاركة فى احتفالات اليوم الوطنى للبحرين كضيف شرف.
وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الباكستانية أن خان يرافقه خلال زيارته وفد رفيع المستوى يضم أعضاء من مجلس الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين.
وستكون هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى البحرين منذ توليه منصبه في أغسطس من العام الماضي.ومن المقرر أن يعقد خلال الزيارة اجتماعا مع ملك البحرين وأن يجري محادثات على مستوى الوفود مع ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة تتناول العلاقات الثنائية والمسائل المتعلقة بالقضايا الاقليمية والدولية.
رئيس وزراء باكستان يتوجه إلى البحرين فى زيارة رسميةالإثنين، 16 ديسمبر 2019 10:12 ص
رئيس وزراء باكستان عمران خان
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توجه رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان اليوم الإثنين إلى البحرين فى زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين للمشاركة فى احتفالات اليوم الوطنى للبحرين كضيف شرف.
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