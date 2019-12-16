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درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 ص
درجات الحرارة تعود لمعدلاتها وانحسار الأمطار.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم الإثنين أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء ليسود البلاد طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.

 وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 11 20

طنطا 11 20

دمنهور 11 21

الإسكندرية 12 22

بلطيم 11 21

مطروح 11 21

السلوم 12 20

سيوة 11 22

بورسعيد 12 20

دمياط 12 21

الزقازيق 12 20

الاسماعيلية 13 20

السويس 13 20

العريش 10 21

رفح 10 20

رأس سدر 16 20

نخل 04 18

نويبع 13 20

طابا 10 20

كاترين 04 10

الطور 11 20

شرم الشيخ 15 21

الغردقة 14 22

مرسى علم 15 22

الفيوم 10 20

بنى سويف 10 20

المنيا 10 21

أسيوط 09 21

سوهاج 10 21

قنا 11 22

الأقصر 10 22

أسوان 12 22

أبوسمبل 11 21

الوادى الجديد 05 22

شلاتين 17 25

ابو رماد 17 25

حلايب 19 23

رأس حدربة 20 23

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 28

المدينة 11 22

الرياض 12 22

المنامة 19 24

أبوظبى 22 29

الدوحة 21 25

الكويت 12 23

دمشق 00 14

بيروت 14 19

عمان 04 14

القدس 06 14

غزة 11 20

بغداد 09 18

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 13 23

تونس 14 23

الجزائر 13 20

الرباط 09 19

نواكشوط 17 27

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -02 09

إسطنبول 07 14

إسلام آباد 04 18

نيودلهى 08 20

جاكرتا 24 32

بكين -05 02

كوالالمبور 24 30

طوكيو 05 12

أثينا 10 18

روما 12 18

باريس 09 11

مدريد 06 14

برلين 05 08

لندن 04 09

مونتريال -07 -04

موسكو 01 03

نيويورك -02 06

واشنطن 02 10


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