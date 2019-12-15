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الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:46 ص
الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.
 
ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
 
 
 

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