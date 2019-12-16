دراسة: الاستهلاك المتزايد للوجبات السريعة يتسبب فى وباء سمنة بالدول الفقيرة

كتبت رباب فتحى

كشفت دراسة جديدة نشرت نتائجها مجلة "ذا لانست" الطبية المرموقة أن الاستهلاك المتزايد للوجبات السريعة دفع حتى أفقر البلدان إلى المعاناة من وباء السمنة.

ويقول العلماء إن ما لا يقل عن خمس السكان البالغين فى الدول ذات الدخل المنخفض يعانون من السمنة المفرطة أو السمنة.

وقال باري بوبكين، من جامعة نورث كارولينا ، الذى قاد البحث، "إننا نرى هذا فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فنحن نرى ذلك فى جنوب آسيا، حيث وصل نظام الوجبات السريعة الحديثة إلى كل زاوية وركن."

وقال خبراء آخرون إن الخطط الموضوعة لتوفير أغذية عالية السعرات الحرارية للمجتمعات الضعيفة تهدد بزيادة الوضع سوءًا.

هناك ما يقدر بنحو 150 مليون طفل يعانون من توقف النمو في المناطق التي يناضل فيها الناس لتناول الطعام، ولكن زيادة الوزن كانت أكثر شيوعًا من نقص الوزن بين البالغين فى الأسر الفقيرة.