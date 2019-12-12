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اسباب ارتفاع ضغط الدم السمنة والتوتر والقلق

الخميس، 12 ديسمبر 2019 03:01 ص
اسباب ارتفاع ضغط الدم السمنة والتوتر والقلق
فاطمة ياسر

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يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهذا الأمر يرجع لعدة أسباب منها النفسي وآخر عضوى، وهذه الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم سنتعرف عليها أكثر خلال التقرير التالي، ووفقًا لموقع "WEBMED  وHEALTHLINE".

مما لاشك فيه أن ارتفاع ضغط الدم، يعد من الأمراض التي تزيد فرص الإصابة والتعرض لأمراض القلب، كما أنها تعد من علامات أمراض القلب، لأنه يزداد فرص التعرض لانسداد في شرايين القلب، وهذا يؤثر علي صحة الإنسان نتيجة لارتفاع نسبة ضغط الدم، ولذا عليك تجنب هذا الأمر عن طريق الاهتمام بالعلاج.

أسباب ارتفاع ضغط الدم

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، وعادة يكون هذا الارتفاع نتيجة للإصابة ببعض الأمراض كمشاكل في الكلي، أو القلب، أو وجود اضطرابات هرمونية معينة، ولذا يجب التعرف في البداية على حالتك الصحية والبدنية.

وهناك بعض العوامل والأسباب الأخرى المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، ومنها التقدم في العمر هذا الأمر من أهم الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم، كما أن الأشخاص الذين يفرطون في تناول الكحول هم أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم.

ومن أسباب ارتفاع ضغط الدم، عدم القيام بنشاط بدني أي عدم ممارسة الرياضة التي تساهم في تجديد خلايا الدم، والدورة الدموية والتقليل من التعرض لارتفاع نسبة ضغط الدم، كما أن زيادة الوزن الإصابة بالسمنة تعد من أبرز الأسباب.

ومن أشهر أسباب ضغط الدم، التعرض للضغط النفسي الشديد والتوتر والقلق، يعد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع ضغط الدم.   

 


ارتفاع ضغط الدم

اسباب ارتفاع ضغط الدم

علاج ارتفاع ضغط الدم

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