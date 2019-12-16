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حى الدقى يخصص يوم الاثنين من كل أسبوع للاستجابة لشكاوى المواطنين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 09:37 م
حى الدقى يخصص يوم الاثنين من كل أسبوع للاستجابة لشكاوى المواطنين حى الدقى مع الاهالى
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء دكتور أحمد عبد الفتاح، حى الدقى، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه بضرورة الاهتمام والمتابعة لشكاوى المواطنين وحلها أولا بأول، فى إطار سياسة الحكومة نحو حل مشكلات المواطن، وخلق حلول لها فى أقل وقت ممكن.
 
 
وأكد رئيس حى الدقى، أنه سيتم عقد لقاء أسبوعى لحل مشكلات المواطنين، وسيكون فى يوم الاثنين من كل أسبوع، من أجل سماع مشكلات المواطنين والاستجابة إليها، من أجل تقليل زمن الاستجابه لحل المشكلات.
 
 
وأوضح رئيس حى الدقى أنه عقد اليوم لقاء مع مجموعة من المواطنين، واستمع لمشكلاتهم ووجه بحلها وإزالة أسبابها فى إطار خطة الحى للتواصل مع الشارع ووضع حلول جذرية للمشكلات، مؤكدا أن الحى يفتح أبوابه لكل من لديه شكوى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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