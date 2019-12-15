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الجيزة: طرح مناقصة مشروع الصرف الصحى بشارع الدكتور ومتفرعاته بالعمرانية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:54 م
الجيزة: طرح مناقصة مشروع الصرف الصحى بشارع الدكتور ومتفرعاته بالعمرانية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه جارى طرح المناقصة لمشروع الصرف الصحى بشارع الدكتور ومتفرعاته استجابة لمطالب المواطنين. 

وأضاف محافظ الجيزة، خلال لقاءه بنواب دوائر بولاق والعمرانية وجنوب الجيزة، انة جارى التنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 10 مناطق بعدد من الأحياء وذلك على مرحلتين تضم أعمال انترلوك وإنارة وبنية تحتية. 

وحضر اللقاء أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وأعضاء النائب محمد فؤاد والنائب ايهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد إسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو أبو اليزيد وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 


الجيزة

بولاق

شارع الدكتور

الصرف الصحي

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