حبس عاطلين متهمين بسرقة 4 سيارات فى الجيزة

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة 4 سيارات، فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بشوارع الجيزة.
بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات، أرشدا عنها، بالهرم وإمبابة، والعمرانية، ومدينة 6 أكتوبر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.
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