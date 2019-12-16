حبس عاطلين متهمين بسرقة 4 سيارات فى الجيزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس عاطلين لاتهامهما بسرقة 4 سيارات، فى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة ل مباحث الجيزة ، تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بشوارع الجيزة.

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات، أرشدا عنها، بالهرم وإمبابة، والعمرانية، ومدينة 6 أكتوبر، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وأخطرت النيابة للتحقيق.