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القبض على عاطلين وراء سرقة السيارات من شوارع الجيزة

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 11:59 ص
القبض على عاطلين وراء سرقة السيارات من شوارع الجيزة سرقة سيارة ـ أرشيفية
كتب ــ بهجت أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة 4 سيارات، وأرشد المتهمان عن السيارات المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بشوارع الجيزة.

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات، أرشدا عنها، بالهرم وإمبابة، والعمرانية، ومدينة 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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أمن الجيزة

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