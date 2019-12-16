القبض على عاطلين وراء سرقة السيارات من شوارع الجيزة

كتب ــ بهجت أبو ضيف

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة 4 سيارات، وأرشد المتهمان عن السيارات المسروقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات لضباط قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تورط عاطلين في سرقة عدد من السيارات بشوارع الجيزة.

بإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 سيارات، أرشدا عنها، بالهرم وإمبابة، والعمرانية، ومدينة 6 أكتوبر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.