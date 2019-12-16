جون وشارلوت.. أقدم زوجين فى العالم يحتفلان بعيد زواجهما الـ 80

كتبت ريم عبد الحميد

يحتفل جون وشارلوت هندرسون، الذين دخلا موسوعة جينيس الشهر الماضى كأقدم زوجين على قيد الحياة فى العالم، بعيد زواجهما الـ 80 فى الأسبوع المقبل.

صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، سلطت الضوء على قصة الزوجين وكيف بدأ تعارفهما فى فصل علم الحيوان بجامعة تكساس فى عام 1934، حيث كان الطلاب يجلسون بالترتيب الأبجدى فجلس جون هندرسون فى مقابل شارلوت كورتس، الفتاة الخجولة ذات العشرين عاما.



شارلوت وجون فى موسوعة جينيس

وفى مقابلة معهما، قالت شارلوت إنها لم تأبه لنظرته لها فى البداية. لكن فى 22 ديسمبر الجارى، سيحتفل الزوجان، شارولت 105 عاما، وجون 106 عام بعيد زواجهما الـ 80. وكانت موسوعة جينيس قد اعترفت بهما كأقدم زوجين على قيد الحياة فى العالم.

ولد جون عام 1913، أى قبل نشوب الحرب العالمية الأولى. وقال للصحيفة إنه يتذكر المرة الأولى التى سمع فيها الراديو كان فى عمر الثامنة، وقد جلبه الجيران إلى المنزل.

وانتقل جون إلى أستن للالتحاق بجامعة تكساس أوئل الثلاثننيات، وكان حارسا فى فريق كرة القدم. وفى هذا الوقت كان يعيش فى المدينة 53 ألف شخص، لكنها الآن أصبحت موطنا لأكثر من مليونين.

أما شارلوت فقد ولدت فى أيوا عام 1914، انتقلت عائلتها إلى تكساس بعد مقتل زوج شقيقتها فى حادث تحطم طائرة عسكرية، لتكون بجوار شقيقتها.



الزوجان فى شبابهما

والتقت فى جامعة تكساس بشريك حياتها. واستغرق الأمر 5 سنوات لتقرر رغبتها فى الزواج، وكان هذا أثناء الركود لعظيم، فأراد أن يجنيا بعض المال قبل أن يؤسسا منزلا، فحصلت شارلوت على وظيفة مدرسة بينما قال جون بالعمل فى التدريب على كرة القدم والسلة. وتزوجا فى حفل بسيط لم يحضره سوى ضيفين، وعند قضاء شهر الحصل فى سان أنتونيو، مكثا فى فندق بتكلفة 7 دولار فى الليلة الواحدة.

ورغم أنهما معا منذ أكثر من 85 عاما، إلا أنهما متزوجين منذ 80 عاما فقطت، مما يعنى أنهما لا يحملان لقب أطول زواج، والذى يعود إلى زيلميرا ويريت فيشر الذين استمر زواجهما 86 عاما قبل وفاة الزوج فى عام 2011.