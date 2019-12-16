سوبر كورة
Ads
الإثنين، 16 ديسمبر 2019 06:54 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يستقبل أعضاء البرلمان الجدد ويتعهد بسرعة الخروج من الاتحاد الأوروبى

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:40 ص
جونسون يستقبل أعضاء البرلمان الجدد ويتعهد بسرعة الخروج من الاتحاد الأوروبى بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطانى
لندن (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستقبل رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، 109 نواب جدد من حزب المحافظين فى البرلمان متعهدا باحترام وعوده الانتخابية بإنجاز عملية الخروج من الاتحاد الأوروبى، بأسرع ما يمكن وتعزيز تمويل الرعاية الصحية التى تقدمها الدولة.

وبعد تحقيق فوز كبير فى الانتخابات التى جرت فى الأسبوع الماضى سيسعى جونسون للتعجيل بموافقة البرلمان على اتفاقه للانسحاب من الاتحاد الأوروبى وبدء ضخ أموال فى قطاعات الصحة والتعليم والأمن.

واستطاع جونسون كسب تأييد كثيرين من الأنصار التقليديين لحزب العمال المعارض فى شمال ووسط انجلترا، وأعلن إنه سيرأس "حكومة الشعب" و"يفى بثقة الشعب بإنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وقال مصدر فى المقر الرسمى لجونسون فى داوننج ستريت إن "هذه الانتخابات والجيل الجديد من أعضاء البرلمان الذى نجم عن تحول بلدات عمالية إلى حزب المحافظين سيساعد على تغيير سياساتنا للأفضل.

"رئيس الوزراء كان واضحا جدا بأن علينا مسؤولية تحقيق مستقبل أفضل لبلادنا وضرورة الوفاء بثقة الشعب من خلال إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي".

ومن المتوقع أن تعيد حكومة جونسون مشروع اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبى إلى البرلمان قبل عيد الميلاد للسماح لبريطانيا بالانسحاب من الاتحاد بحلول 31 يناير وذلك حسبما قال وزراء. وستحاول الحكومة بعد ذلك ضمان التوصل لاتفاق تجارى مع الاتحاد قبل نهاية العام المقبل.

وسيتعهد جونسون أيضا خلال الكلمة التى تلقيها ملكة بريطانيا يوم الخميس لتحديد برنامج حكومته بتخصيص قدر أكبر من الأموال للرعاية الصحية.

وبعد مناقشات استمرت أكثر من ثلاث سنوات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى (البريكست) يريد جونسون التحرك سريعا لتوحيد بلد قسمته الخلافات بشأن كيفية وموعد وما إذا كان يجب على بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتسببت هذه القضية فى شروخ داخل بلدات وقرى بل وأسر.

 

 


جونسون

بريطانيا

أخبار بريطانيا

البرلمان البريطانى

الخروج من الاتحاد الأوروبى

البريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"صنداى تايمز": بوريس جونسون يخطط لتشكيل حكومة "ثورية" فى فبراير القادم

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:30 م

قلق بين الديمقراطيين بشأن فرص هزيمة ترامب بعد الهزيمة الساحقة لليسار فى بريطانيا.. هزيمة كوربين والعمال تهدد مرشحى الحزب الديمقراطى فى أمريكا.. بايدن: فوز بوريس جونسون أظهر نتيجة الابتعاد عن الوسط

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:30 م

الابندبندنت: بوريس جونسون يستدعى مبدأ بلير "نحن خدم الناس" فى خطابه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:08 م

ستيرجن: جونسون لن يتمكن من الإبقاء على اسكتلندا بالمملكة المتحدة ضد رغبتها

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:18 م

الملكة اليزابيث تحدد أجندة رئيس الوزراء جونسون الخميس المقبل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

الالتماس لإعادة النظر فى الحكم هل يوقف تنفيذه؟.. قانون المرافعات يجيب

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

بالأرقام.. توصيل الغاز الطبيعى لـ 3,8 مليون وحدة سكنية خلال آخر 5 سنوات

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

محمود محيى الدين: أترك منصبى كنائب لرئيس البنك الدولى يوم 10 يناير

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

12 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم اليوم

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

كاميرا سوبر كورة.. شاهد فرحة جنونية لـ عبد الحفيظ وأمح بعد هدف السولية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

الراى الكويتية: الطبيب المصرى المرحل نجل متهم باستهداف كنيسة بالإسكندرية

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

بنزيما ينقذ ريال مدريد من الخسارة أمام فالنسيا بهدف اللحظات الأخيرة.. فيديو

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 15/ 12/ 2019

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

موجز المحافظات.. عاطل يقتل ابنة زوجته ذات الـ 6 أشهر

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

كيف يتعامل الأراجوز معتز مطر والبلياتشو محمد ناصر مع تودد أردوغان لإسرائيل.. كاريكاتير

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

فيديو.. شابان يعتديان على عامل نظافة مسن بطنطا.. ورئيس الحى: مضطرب ولا يتبعنا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة