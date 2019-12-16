جهاز مرفق الكهرباء يشارك فى ورشة عمل المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يشارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى ورشة العمل التى ينظمها المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء بالتعاون بين جامعة الدول العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى تحت عنوان " أسس حساب التكلفة والتعريفة الكهربائية وحماية المستهلك" خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجارى.

وأضاف الجهاز فى بيان له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه من المقرر أن يشارك جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بأوراق عمل خلال المنتدى حول كيفية حساب تكلفة وتسعيرة الكهرباء و العلاقات التبادلية بين مقدم ومستخدم الكهرباء و الجدوى الاقتصادية من مشروعات الربط الكهربائى و صياغة عقود توريد الكهرباء ودور أجهزة التنظيم فى فض المنازعات.

الجدير بالذكر أن المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء الذى يضم عضوية 11 دولة عربية، لقاء تشاورى بين الأجهزة والهيئات والأفراد الذين يقومون فى بلدانهم العربية بمهام تنظيم أو إعادة هيكلة صناعة الكهرباء، ووضع القواعد والأسس لمتابعة وضبط أنشطة الخدمة الكهربائية على أعلى مستويات الجودة وبأقل التكاليف.

ويهدف المنتدى العربى لمنظمى الكهرباء إلى تحسين التنظيم فى قطاع الكهرباء على المستوى الوطنى فى الدول العربية وتطوير أداء منظمى الكهرباء العرب وزيادة التعاون وتبادل المعلومات والبحوث والخبرات فيما بين أعضاء المنتدى.