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أمن سوهاج ينفذ إزالة التعديات على مساحة 10087 متر ضمن الموجه الـ 14

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:40 ص
أمن سوهاج ينفذ إزالة التعديات على مساحة 10087 متر ضمن الموجه الـ 14 إزالة الععديات على الأراضى بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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نفذت مديرية أمن سوهاج، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بشأن الحد من ظاهرة التعديات على أراضى الدولة، وخطة العمل بالمديرية، بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مدير الأمن، بالإزالة الفورية لتلك التعديات، فى الموجة 14 من موجات تنفيذ قرارات الإزالة، والتى تشمل الأراضى التى لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة أراضى رفض واضعى اليد عليها تقنين أوضاعهم.

وجاءت الحملة طبقا لكتاب اللواء مساعد أول الوزير لقطاع الأمن رقم 6641 إزالة التعديات على الأراضى التى لا يجوز تقنينها، وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة – الحالات التى لن تتقدم أصلاً بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه – من تقدم بطلبات تقنين فقط، ولم يستكمل أى إجراءات والحاصلين على أذونات سداد رسوم ولم يتم سدادها، ومن سدد رسوم فحص ولم يسدد رسوم معاينه، والحالات التى أقرت لجان البت بعدم إنطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابل للتقنين.

وأسفرت جهود الحملة والتى ترأسها اللواءات نائبى المدير لقطاعى الشمال والجنوب ومساعدى المدير ومأمورى وضباط المراكز والأقسام، مدعومين بقوات من إدارة قوات الأمن بالاشتراك مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن تنفيذ " 60 " قرار"58 " قرار إزالة تعدى على الأراضى الزراعية ، " 2 " قرار تعد على منافع الرى بإجمالى "2 " فدان ، " 9 " قيراط، و " 12" سهم ، " 112 " متر بإجمالى 10087 متر جارى استكمال تنفيذ القرارات تباعاً تنسيقاً وأجهزة المحافظة.


سوهاج

محافظة سوهاج

الموجه 13

ازالة التعديات

اراضى املاك الدولة

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