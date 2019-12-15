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انتشال جثة عامل غرق بعد سقوطه بالتروسيكل بمياه النيل بالقليوبية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:52 م
انتشال جثة عامل غرق بعد سقوطه بالتروسيكل بمياه النيل بالقليوبية انتشال الجثة
القليوبية إبراهيم سالم

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انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، جثة شاب في العقد الثالث من عمره، وذلك بعد سقوطه أثناء قيادته تروسيكل بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها بالقليوبية، بمياه النيل.

وكان اللواء خالد الرشيدي، مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، قد تلقى إخطارًا من اللواء أحمد عشماوي، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بوجود حالة غرق بقرية طحلة التابعة لمركز ومدينة بنها.

وانتقل المقدم أحمد شعراوي، مدير الحماية المدنية جنوب القليوبية، وغطاس، وتمكن من انتشال جثته، بمساعدة أهالي القرية والتروسيكل الخاص به.

وتبين من تحريات اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى، أن الجثة لشاب بالعقد الثالث من العمر، وأنه غرق أثناء قيادته لتروسيكل يعمل عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

 

 


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أمن القليوبية

غرق

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الحماية المدنية بالقليوبية

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