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الإثنين، 16 ديسمبر 2019 05:46 م
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بعد اتهامها بالفساد وغسيل الأموال..

تفاصيل اتهام عارضة أزياء زوجة نائب رئيس زيمبابوى بمحاولة قتله مرتين

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 04:54 م
تفاصيل اتهام عارضة أزياء زوجة نائب رئيس زيمبابوى بمحاولة قتله مرتين نائب رئيس زيمبابوي وزوجته- ارشيفيه
هند المغربي

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أثارت واقعة اتهام عارضة الأزياء السابقة وزوجة نائب رئيس زيمبابوى ماري شيوينجا محاولة قتل زوجها جدل واسع بدولة زيمبابوى، والتى مثلت اليوم الاثنين أمام المحكمة فى الاتهامات الموجه ضدها.
 
ووفقا لـ" سكاي نيوز " فإن ماري شيوينجا، عارضة أزياء سابقة وزوجة نائب رئيس زيمبابوي كونستانتينو شيوينجا واجهت العديد من الاتهامات بمحكمة هرارى منها غسيل الأموال والاحتيال، وكذلك محاولتين لقتل زوجها منذ يوليو الماضى.

وتواجه المتهمه تهمة محاولة قتل زوجها في جنوب أفريقيا فى يوليو، عندما حاولت حرمانه من العلاج الطبى بالإصرار على بقائه فى فندق بدلا من مستشفى عندما سافر إلى جنوب أفريقيا لتلقى العلاج الطبى العاجل، وفقا للائحة الاتهام، وفق ما نقلت وكالات، ونقل أفراد الأمن نائب الرئيس إلى المستشفى، وزعموا أنها توجهت إلى المستشفى يوم 8 يوليو، وطلبت من الأمن مغادرة الغرفة، وأثناء تواجدها "وحدها" مع مع زوجها ، "أزالت قطارة الوريد والقسطرة الوريدية المركزة" لزوجها، مما تسبب في نزيف غزير، وفقا للائحة الاتهام الموجهة لها، وأجبرت مارى زوجها على ترك فراش المستشفى وحاولت توجيهه إلى خارج المكان لكن حرسه الأمنى اعترض طريقها .

فيما تواجه أيضا اتهامات بغسيل نحو مليون دولار، ونقلها إلى جنوب أفريقيا، بزعم دفعها المبلغ مقابل بضائع، لم تجلبها أبدا إلى زيمبابوى.

وظهرت شيوينجا، وهى تلوح للصحفيين فيما دخلت زنزانة الاحتجاز فى المحكمة، وأمر القاضي بأن تظل قيد الاحتجاز على ذمة جلسة كفالة.

 


ماري شيوينجا

زيمبابوي

زوجة نائب رئيس

محاول قتل

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