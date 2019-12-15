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القبض على زوجة نائب رئيس زيمبابوى بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:10 م
القبض على زوجة نائب رئيس زيمبابوى بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال الرئيس الزيمبابوى إمرسون منانجاجوا
رويترز

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قالت لجنة مكافحة الفساد في زيمبابوي، إن السلطات ألقت القبض على زوجة كونستانتينو شوينجا، نائب الرئيس ، بتهم غسل الأموال والفساد وانتهاك أنظمة مراقبة الصرف.

 

وقال المتحدث باسم اللجنة ، جون ماكاميور ، إن ماري موبايوا ، اعتقلت مساء السبت ، ومن المرجح أن تمثل أمام المحكمة يوم الاثنين. وامتنع عن الإدلاء بأي تفاصيل أخرى.

 

ولم يتسن الوصول إلى موبايوا اليوم الأحد للتعليق.

 

وتواجه لجنة مكافحة الفساد التي عينها الرئيس إمرسون منانجاجوا هذا العام ضغوطا لإظهار مدى قدرتها على التصدي للفساد على أعلى مستوى والذي تشير تقديرات منظمة الشفافية الدولية إلى أنه يكلف الدولة مليار دولار سنويا.

 

 


زيمبابوى

الفساد

غسل الاموال

مكافحة الفساد

رئيس زيمبابوى

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