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تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها

الإثنين، 16 ديسمبر 2019 08:00 ص
تعرف على أسعار اللحوم فى الأسواق والمجمعات.. الضأن يبدأ من 125 جنيها لحوم - ارشيفية
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار اللحوم اليوم الاثنين 16-12-2019 استقرار فى محلات الجزارة بالقاهرة الكبرى . 
 
 
استقر سعر اللحوم الكندوز بين 110وحتى 130جنيها للكيلو، واللحم المفروم من 100-130 جنيها ،السجق 110-125 جنيها  كما شهدت أسعار اللحوم الضأن استقرارا، لتبدأ من 125 وحتى 150جنيها ، كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 110 جنيها، حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة. 
 
كما شهدت منافذ التوزيع التابعة للمؤسسات وهيئات الدولة استقرارا فى الأسعار والتى تراوحت بين 80-90 جنيها للكيلو سواء للحوم الكندوز أو الضأن. 
 
 

اسعار اللحوم

سعر اللحوم

أخبار اقتصاد

اليوم السابع بلس

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