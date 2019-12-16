تحرير 166 محضرا وضبط 48 مخالفة مرورية فى حملة إشغالات بالقناطر الخيرية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بالقناطر الخيرية حملة إشغالات مكبرة بقيادة مختار شداد نائب رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، بميدان القناطر الخيرية وشارع سوق التلات وبالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والتموين وبحضور إدارة الإشغالات، وذلك فى إطار التصدى للمخالفين والحفاظ على هيبة الدولة وحرصا على حقوق المواطنين.

وأسفرت الحملة، عن إزالة 36 إشغال طريق وتنفيذ 61 إزالة فورية وضبط 42 بائع متجول وإزالة 7 غرز شاى و11 حالة وصلات كهرباء مسروقة وتنفيذ إزالة 9 اكشاك مخالفة.

وتضمنت الحملة، ضبط موظف يتربح من مشروع المواقف، وكشف 3 حالات تزوير فى المؤهلات الدراسية، وضبط سائق متهم فى 10 قضايا وعليه تنفيذ 5 أحكام وضبط 13 مركبات مخالفة وسحب 13 رخصة وضبط 4 حالات تحليل مخدرات، وإجراء 18 حالة تصالح فورى بإجمالى 32000 جنيه، و50 مخالفة عكس الاتجاه بقيمة 2000 جنيه فقط.

كما تم ضبط 3 محلات بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير 267 قضية تموينية "تتضمن 3 مصانع بدون ترخيص و2 مجمع سلع و3 بقالة تموين و12 حصة سلع تموينية"، وذلك تحت إشراف اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، وتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.